Seguindo um padrão que já está presente desde 2023, o capacete de Max Verstappen seguirá sendo predominantemente branco, vermelho e azul para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Além do tetracampeão, alguns outros pilotos também já mostraram as pinturas dos 'cascos', como Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris.

Max Verstappen

Como sempre, o leão mais uma vez se destaca na parte superior do capacete, enquanto o logotipo da Red Bull está claramente presente nos lados esquerdo e direito do capacete Schuberth. Portanto, o capacete é muito semelhante ao de 2024, embora algumas mudanças sutis possam ser observadas.

Por exemplo, a "auréola do patrocinador" na parte superior do capacete apresenta uma faixa vermelha na parte superior, tornando a bandeira holandesa um pouco mais proeminente. Alguns patrocinadores também foram alterados.

A EA Sports foi removida do queixo e em seu lugar está agora a Gate.io. O banner do patrocinador da Heineken também foi ligeiramente alterado. Em vez de "Jogador 0.0", em parte uma iniciativa de Verstappen, agora se lê simplesmente Heineken 0.0.

"O design do capacete é basicamente semelhante ao de quando comecei a correr, quando tinha quatro anos de idade", explicou o próprio Verstappen.

"Ele foi baseado no design do meu pai e, sem dúvida, tenho muito orgulho disso. Quando comecei a correr, o design do capacete do meu pai era muito importante para mim. Esse era o capacete de que eu realmente gostava e que tenho muito orgulho de usar";

"Um dos pequenos detalhes são as linhas vermelhas e azuis, que representam a bandeira holandesa. Tentei mantê-lo o mais simples possível, o que eu gosto, com o leão no topo, é claro. Definitivamente, pode-se dizer que é o design da nossa família. Alguns detalhes são diferentes, mas, no geral, ele está de volta às suas raízes. Estou muito feliz com ele".

Carlos Sainz

Carlos Sainz também mostrou seu primeiro capacete para sua primeira temporada defendendo a Williams. O piloto misturou as cores amarela, vermelha e azul, contemplando a bandeira espanhola e as cores de seu novo time.

Alguns chegaram a apontar que o design lembra um pouco o capacete usado por Fernando Alonso na Renault em meados de 2000. Há algumas semelhanças, mas o piloto não confirmou a inspiração.

Lando Norris

Lando Norris foi um dos pilotos que não mudou muito o design de seu capacete para 2025 e manteve a cor amarela neon com detalhes em preto.

O piloto fez questão de adicionar alguns detalhes 'ocultos' na pintura, como uma carinha feliz e a celebração de sua primeira vitória no GP de Miami em 2024, mas a ideia geral segue a mesma definida em 2024.

A cor combinada perfeitamente com o patrocínio da Monster no topo, junto ao número #4 na cor prateada.

Lewis Hamilton

Para sua estreia na Ferrari, Lewis Hamilton decidiu retornar às origens ao apostar na cor amarela predominante no capacete, misturando com o vermelho.

Não é segredo, aliás, que Hamilton se inspirou no capacete de seu ídolo, Ayrton Senna, adaptando-o com algo pessoal. O design permaneceu o mesmo usado no passado e relembrado por meio das linhas vermelhas, incluindo as sete estrelas para representar os títulos mundiais conquistados em sua carreira.

Charles Leclerc

Charles Leclerc também não mudou muito as cores que sempre utiliza em seus capacetes, apostando no vermelho e branco, que, além de homenagear a Ferrari, também emula a bandeira de Mônaco.

O design expõe o número #16 em branco e preto na lateral, além dos patrocinadores espalhados pela pintura que combina perfeitamente com o novo tom de vermelho da Ferrari.

Alexander Albon

A dupla de Carlos Sainz também apostou na cor azul predominante para seu capacete, mas em um tom mais sóbrio e o misturou com rosa chiclete.

