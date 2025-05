Se Max Verstappen ficar entre os quatro primeiros do campeonato de pilotos de 2025 até o GP da Áustria de Fórmula 1, o seu contrato com a Red Bull será automaticamente renovado, como revela a apuração do Motorsport.com. Para isso, basta ficar na frente de Charles Leclerc por mais de 50 pontos no final da corrida em Barcelona.

No começo do ano, houve rumores de que o tetracampeão estava na mira da Aston Martin, de acordo com alguns jornais britânicos, com uma oferta recorde de centenas de milhões de euros.

Os rumores se dissiparam e, no último fim de semana, falando pela primeira vez em um uniforme da Aston, o 'guru do design' Adrian Newey pôs fim às especulações.

"Como você pode imaginar, um campeão sempre procura o melhor monoposto", comentou o designer. "Portanto, se quisermos atrair Max, sabemos que teremos de construir um carro vencedor. No momento, não adianta fantasiar, precisaremos de tempo antes de podermos vencer corridas".

Adrian Newey, sócio técnico gerente da Aston Martin, explicou que seria muito cedo para pensar em Verstappen Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

A diminuição dos rumores sobre a Aston Martin coincidiu com a volta de rumores de que o tetracampeão está considerando a Mercedes como sua próxima equipe, rumores alimentados pela demora na renovação de George Russell.

Novamente, não houve nenhum sinal, nem de Verstappen nem da Mercedes, mas a questão é se Max pode realmente deixar a Red Bull. Durante a 'tempestade' que assolou a equipe no ano passado, o contrato de Verstappen (que expira em 2028) foi renegociado.

Supostamente, o holandês obteve algum benefício financeiro, mas a cláusula que permitia que o tetracampeão deixasse a equipe no caso da saída de Marko foi excluída.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Verstappen pode, portanto, ser considerado "blindado" na Red Bull até o final de 2028? A resposta é sim, mas, como em todos os contratos de pilotos de ponta, há sempre uma cláusula de desempenho, uma espécie de seguro que cobre os campeões contra o risco de uma crise técnica na equipe.

No caso de Verstappen, esse prazo está definido para o final de junho e, de acordo com informações apuradas pelo Motorsport.com, se Max estiver entre os quatro primeiros na classificação geral de pilotos após o GP da Áustria, ele não terá chance de deixar a equipe.

Traduzindo em pontos, se o holandês terminar o fim de semana de Barcelona pelo menos 50 pontos à frente de Leclerc, seu futuro na Red Bull (pelo menos até 2026) será certo. No momento, uma separação consensual não parece estar nem nos planos de Christian Horner, e qualquer outro cenário está descartado, com exceção de algum caso 'desastroso'.

No momento, Verstappen ocupa a terceira posição na classificação geral, atrás da dupla Piastri-Norris, com 136 pontos de vantagem para o holandês; atrás dele, George Russell está em quarto lugar com 99 pontos, à frente de Leclerc (79). A diferença entre Max e Charles agora é de 57 pontos, faltando três corridas para o 'prazo final' de 30 de junho.

Se no fim de semana, no circuito da Catalunha, Verstappen não perder mais do que sete pontos para Leclerc, a cláusula poderá ser anulada com duas corridas de antecedência.

George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

A renovação do contrato de George Russell também parece ser outra peça do quebra-cabeça. Na Mercedes, eles afirmam que tudo está indo de acordo com os planos originais, já que há muito tempo se esperava que o novo contrato fosse discutido no período "em torno do GP da Espanha".

Russell está em uma posição muito sólida no momento, seu início de temporada tem sido o de um piloto de ponta e é provável que ele deseje receber um salário de acordo com o desempenho que está apresentando para a equipe.

Obviamente, seu poder de barganha não seria o mesmo com Verstappen, mas essa vantagem está fadada a desaparecer. Ao assinar um contrato de dois anos, Russell se garantirá a longo prazo, esperando se beneficiar de um monoposto vencedor, uma oportunidade que ele não teve desde que assumiu o lugar anteriormente ocupado por Valtteri Bottas em 2022.

