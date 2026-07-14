Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: O novo cenário das concessões para Ducati, Aprilia e Honda

MotoGP
MotoGP: O novo cenário das concessões para Ducati, Aprilia e Honda

New Era lança coleção inspirada na estética de Ayrton Senna

Fórmula 1
New Era lança coleção inspirada na estética de Ayrton Senna

Falta de consenso pode colocar fim à proposta de moto única na MotoGP

MotoGP
Falta de consenso pode colocar fim à proposta de moto única na MotoGP

GP da Bélgica de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Spa, com Bortoleto

Fórmula 1
GP da Bélgica
GP da Bélgica de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Spa, com Bortoleto

F1: Williams terá carro novo em Baku, para além do chassi; saiba mais

Fórmula 1
F1: Williams terá carro novo em Baku, para além do chassi; saiba mais

F1: Verstappen se arrepende profundamente de não ter assinado com a Mercedes

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Verstappen se arrepende profundamente de não ter assinado com a Mercedes

F1: Ameaça da Ferrari 'obriga' mudanças na Mercedes; entenda

Fórmula 1
F1: Ameaça da Ferrari 'obriga' mudanças na Mercedes; entenda

VÍDEO F1: Assista a onboard da Ferrari no Madring

Fórmula 1
VÍDEO F1: Assista a onboard da Ferrari no Madring
Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha

F1: Verstappen se arrepende profundamente de não ter assinado com a Mercedes

Gunther Steiner acredita que holandês se arrepende de ter rejeitado oportunidades anteriores no time de Toto Wolff

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Ex-chefe da Haas de Fórmula 1, Gunther Steiner acredita que Max Verstappen se arrepende “profundamente” de não ter aceitado ofertas anteriores para se juntar à Mercedes, afirmando que a porta para o tetracampeão fazer a mudança está definitivamente fechada.

Leia também:

O futuro de Verstappen tem sido alvo de intensa especulação no paddock após um período turbulento na Red Bull. A frustração do holandês transbordou durante o GP da Grã-Bretanha em Silverstone, onde uma falha recorrente na asa traseira o fez rodar e ficar preso na brita na curva Stowe.

O problema mecânico, semelhante ao que ele enfrentou no GP da Áustria, provocou uma série de mensagens enérgicas pelo rádio da equipe.

Embora rumores persistentes tenham ligado Verstappen a uma possível saída da equipe de Milton Keynes, Steiner sugere que Verstappen perdeu a oportunidade de se juntar à Mercedes.

Durante uma participação no podcast The Red Flags, Steiner explicou: "Tenho certeza de que ele se arrepende. Mas, na época, toda a negociação estava sendo feita com George e Mercedes. Acho que a alternativa teria sido Max estar lá, e acho que Max simplesmente não tinha certeza do que aconteceria no futuro. E então a situação saiu do controle dele." 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Acho que a oportunidade teria surgido naquele momento, e não sei se ele poderia ter rescindido o contrato naquele ano."

Ao explicar por que considera "tarde demais" para o piloto de 28 anos se juntar à equipe de Brackley, Steiner destacou a forte dupla de pilotos que a Mercedes já possui. Tanto George Russell quanto Kimi Antonelli devem permanecer na Mercedes em 2027, após o chefe da equipe, Toto Wolff, ter confirmado recentemente seu desejo de manter os pilotos atuais para o próximo ano.

"Mas ele foi convencido a ficar onde estava e esperou até que as novas regulamentações entrassem em vigor, e agora obviamente parece que é tarde demais", acrescentou Steiner.

MARC REINA e AMEAÇA Aprilia! OGURA 2°, Martín 'COM MEDO' e LESÃO de Bezzecchi. DIOGO BEM: vai à HRC?

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ameaça da Ferrari 'obriga' mudanças na Mercedes; entenda
Próximo artigo F1: Williams terá carro novo em Baku, para além do chassi; saiba mais

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee

F1 - Pérez revela mensagem pesada de Horner na Red Bull: “Corremos com dois carros porque somos obrigados”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Pérez revela mensagem pesada de Horner na Red Bull: “Corremos com dois carros porque somos obrigados”

F1: Mesmo com Ferrari e Red Bull se aproximando, Mercedes mantém estratégia de atualizações

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Mesmo com Ferrari e Red Bull se aproximando, Mercedes mantém estratégia de atualizações

F1: Capacetes de projeto beneficente da Red Bull são roubados em Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Capacetes de projeto beneficente da Red Bull são roubados em Silverstone
Mais de
Max Verstappen

F1: Por que Red Bull tem problemas com asa ‘Macarena’ e Ferrari não

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Red Bull tem problemas com asa ‘Macarena’ e Ferrari não

F1: Jos Verstappen e empresário de Max se reúnem com Marko em meio a rumores de ida para a McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Jos Verstappen e empresário de Max se reúnem com Marko em meio a rumores de ida para a McLaren

F1: FIA avalia segurança da asa 'Macarena' após acidentes de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: FIA avalia segurança da asa 'Macarena' após acidentes de Verstappen
Mais de
Red Bull Racing

F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

F1 - Red Bull investiga falha na asa de Verstappen: “Não ficará pedra sobre pedra"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Red Bull investiga falha na asa de Verstappen: “Não ficará pedra sobre pedra"

F1: Mercedes teria negado proposta de Verstappen para vaga em 2027; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Mercedes teria negado proposta de Verstappen para vaga em 2027; saiba mais

Últimas notícias

MotoGP: O novo cenário das concessões para Ducati, Aprilia e Honda

MotoGP
MotoGP: O novo cenário das concessões para Ducati, Aprilia e Honda

New Era lança coleção inspirada na estética de Ayrton Senna

Fórmula 1
New Era lança coleção inspirada na estética de Ayrton Senna

Falta de consenso pode colocar fim à proposta de moto única na MotoGP

MotoGP
Falta de consenso pode colocar fim à proposta de moto única na MotoGP

GP da Bélgica de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Spa, com Bortoleto

Fórmula 1
GP da Bélgica
GP da Bélgica de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Spa, com Bortoleto