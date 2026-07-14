F1: Verstappen se arrepende profundamente de não ter assinado com a Mercedes

Ex-chefe da Haas de Fórmula 1, Gunther Steiner acredita que Max Verstappen se arrepende “profundamente” de não ter aceitado ofertas anteriores para se juntar à Mercedes, afirmando que a porta para o tetracampeão fazer a mudança está definitivamente fechada.

O futuro de Verstappen tem sido alvo de intensa especulação no paddock após um período turbulento na Red Bull. A frustração do holandês transbordou durante o GP da Grã-Bretanha em Silverstone, onde uma falha recorrente na asa traseira o fez rodar e ficar preso na brita na curva Stowe.

O problema mecânico, semelhante ao que ele enfrentou no GP da Áustria, provocou uma série de mensagens enérgicas pelo rádio da equipe.

Embora rumores persistentes tenham ligado Verstappen a uma possível saída da equipe de Milton Keynes, Steiner sugere que Verstappen perdeu a oportunidade de se juntar à Mercedes.

Durante uma participação no podcast The Red Flags, Steiner explicou: "Tenho certeza de que ele se arrepende. Mas, na época, toda a negociação estava sendo feita com George e Mercedes. Acho que a alternativa teria sido Max estar lá, e acho que Max simplesmente não tinha certeza do que aconteceria no futuro. E então a situação saiu do controle dele."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Acho que a oportunidade teria surgido naquele momento, e não sei se ele poderia ter rescindido o contrato naquele ano."

Ao explicar por que considera "tarde demais" para o piloto de 28 anos se juntar à equipe de Brackley, Steiner destacou a forte dupla de pilotos que a Mercedes já possui. Tanto George Russell quanto Kimi Antonelli devem permanecer na Mercedes em 2027, após o chefe da equipe, Toto Wolff, ter confirmado recentemente seu desejo de manter os pilotos atuais para o próximo ano.

"Mas ele foi convencido a ficar onde estava e esperou até que as novas regulamentações entrassem em vigor, e agora obviamente parece que é tarde demais", acrescentou Steiner.

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