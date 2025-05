Quando surgiu a notícia em Ímola na Fórmula 1, na quinta-feira, de que Max Verstappen havia estabelecido um recorde de volta em Nurburgring Nordschleife testando uma Ferrari GT3 uma semana antes, a reação foi uma mistura de espanto e ceticismo.

A ideia de que alguém poderia simplesmente aparecer e superar imediatamente todos os veteranos de Nurburgring parecia difícil de acreditar e provocou algumas discussões nas mídias sociais: "Então, toda essa história de Franz Hermann. Onde estão os fatos? Só vejo manchetes na mídia", tuitou o piloto do Porsche World Endurance Championship, Laurens Vanthoor.

O piloto do DTM, Maro Engel, juntou-se a ele nas redes, mencionando "alguns fatos" - ou seja, que Verstappen supostamente estava correndo com as configurações do DTM Balance of Performance (BoP). Essas configurações incluem menos peso, uma altura de rodagem mais baixa e mais potência do que a Ferrari 296 GT3 teria para correr em uma corrida oficial da Nurburgring Endurance Series (NLS).

O dia de teste fez parte dos preparativos para uma dessas corridas, que ocorreu no último fim de semana, mas o teste em si não exigiu conformidade técnica. Verstappen respondeu a Engel no Twitter: "Falso. Não espalhe coisas quando você não sabe como o carro foi ajustado e as configurações do nosso motor. Por que eu entraria em um dia de pista da NLS com o BOP errado?"

Engel respondeu: "Parece que o bate-papo no paddock estava incorreto, então."

Maro Engel, Equipe WINWARD da Mercedes-AMG. Foto de: Alexander Trienitz

No sábado à noite, em Ímola, Verstappen admitiu abertamente que o tuíte de Engel o havia ofendido: "Foi um comentário estúpido. Fui lá para me divertir e dar minhas voltas, estava lá apenas para aprender. Então o registro sai, é claro, e é como se outros pilotos se sentissem atacados. Estou apenas me divertindo e então você recebe esse tipo de comentário desnecessário, que eu acho totalmente sem sentido."

Normalmente, esclareceu Verstappen, essas coisas não o incomodariam. Mas no caso de Engel, incomodou.

"Eu o conheço. Então, sim, eu penso: 'Provavelmente é melhor não dizer nada'. Mas aconteceu de eu me deparar com isso em meu feed. Normalmente, não se vê isso, mas eu o encontrei algumas vezes em Mônaco. Tenho muito respeito por todos no mundo GT3, e então penso: 'Isso é desnecessário'."

O recorde oficial de volta da NLS é de 7m49,578s, estabelecido em novembro de 2022 por Christian Krognes em um BMW M4 GT3. Verstappen supostamente quebrou esse recorde quase sem esforço.

Testemunhas oculares relataram que a estrela da F1, em determinado momento, fez uma ultrapassagem tão espetacular na parte externa da curva Hatzenbach que era "quase difícil de acreditar" que ele estava usando o BoP oficial da NLS.

Max Verstappen, Ferrari 496 GT3 da Emil Fray Racing Foto de: Max Verstappen

David Perel, que também estava participando do teste com uma Ferrari 296 GT3, compartilhou nas mídias sociais que havia seguido "Franz" por algumas voltas. Ele observou que Verstappen poderia "ser um ótimo piloto se levasse isso a sério", mas imediatamente acrescentou: "Mas também... ele tinha muita potência e velocidade máxima".

Para Verstappen, esses comentários foram vistos como um insulto. Quando perguntado em Ímola se era verdade que ele havia sido mais rápido do que o recorde de volta, ele simplesmente respondeu: "Eu estava, sim".

E quando perguntado se ele realmente havia usado o BoP oficial da NLS, ele respondeu: "Claro que sim. Caso contrário, seria um pouco bobo pilotar lá".

A Ferrari 296 GT3 de Verstappen foi pilotada pela Emil Frey Racing (EFR) com as cores de sua própria marca de corrida GT, Verstappen.com.

Jurg Flach, diretor técnico e gerente de operações da EFR, descreveu o ritmo matinal de Verstappen como "incrível", acrescentando que à tarde ele estava "um pouco mais lento - talvez devido ao tráfego".

Flach confirmou explicitamente que Verstappen usou "exatamente" as configurações BoP prescritas para um fim de semana de corrida da NLS. Quanto à carga de combustível, ele mencionou que havia "uma boa quantidade" no tanque, já que "nunca corremos vazios". Acredita-se que havia cerca de 60 a 70 quilos de combustível a bordo.

Max Verstappen, Ferrari 496 GT3 da Emil Fray Racing Foto de: Max Verstappen

Ao Motorsport.com, Engel brincou com um sorriso no rosto: "Max é bem-vindo para participar de uma corrida e provar isso em condições reais de corrida."

Embora Verstappen, de 27 anos, nunca tenha pilotado fisicamente no Nordschleife antes, ele já conhecia a pista pelo simulador.

"Já dei milhares de voltas por lá", disse ele. "Então, para mim, quando cheguei lá na vida real, foi mais para conhecer o nível de aderência. Você sabe, o novo asfalto em alguns lugares. E depois o nível de aderência do carro. E, é claro, algumas barreiras aqui e ali foram um pouco modificadas."

Esse também não foi o primeiro teste de Verstappen em uma Ferrari da EFR. Em 2023, ele testou para a equipe em Mugello.

"Ele entrou no carro e foi imediatamente rápido", lembra Flach. "Uma volta para sentir como era e então ele partiu. Quando você o vê, não é de se admirar que ele já seja tetracampeão mundial. A maneira como ele acerta os tempos é impressionante."

As 24 Horas de Nurburgring, que é o ponto alto da série NLS, está no topo da lista de Verstappen: "Sim, eu gostaria de fazer isso no futuro. É por isso que estou fazendo todas essas coisas para me preparar um pouco. Você sabe, ganhar um pouco de experiência. Assim, você não precisará fazer isso no futuro."

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, deixou claro em Ímola que o foco de Verstappen precisava permanecer em seu trabalho principal, apesar dessas saídas. Verstappen também disse na Itália que deixar a Red Bull para 2026 "não é minha intenção no momento".

O que é certo é que Verstappen está levando a sério a corrida de 24 horas. Ele já está em negociações com o órgão DMSB, que emite a chamada "permissão" necessária para competir. Normalmente, a permissão para a classe GT3 só é concedida se o piloto tiver completado pelo menos duas corridas sem falhas da NLS em classes inferiores.

A probabilidade de Verstappen receber uma isenção especial é considerada baixa. Nem mesmo a superestrela da motocicleta Valentino Rossi teve esse privilégio de correr no Nordschleife em 2023. É bem possível que Verstappen volte em breve a Nordschleife para competir na NLS. "Franz Hermann" pode até participar de duas corridas para obter a permissão e dissipar quaisquer acusações de que o tapete vermelho foi estendido para ele, enquanto outros tiveram de atender a requisitos mais rigorosos.

A especulação sobre o quão impressionante foi o recorde de volta não oficial de Verstappen provavelmente continuará até que ele prove, em condições de corrida comparáveis, que também pode vencer no GT3 em Nordschleife. E para aqueles que conhecem Verstappen, está claro: esse dia certamente chegará mais cedo ou mais tarde.

Reportagem adicional de Filip Cleeren, Sven Haidinger e Heiko Stritzke

