Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

F1 AO VIVO: Russell vence corrida caótica na Austrália e Ferrari perde dobradinha; acompanhe o Pódio

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 AO VIVO: Russell vence corrida caótica na Austrália e Ferrari perde dobradinha; acompanhe o Pódio
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Verstappen se desilude com carro na Austrália e faz exames nos punhos após batida

Piloto não conseguiu registrar nenhuma volta rápida na classificação

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:

Max Verstappen bateu forte no Q1 em sua primeira tentativa de volta rápida para o GP da Austrália de Fórmula 1, o piloto deixou o carro sentindo dores nos punhos pelo impacto e foi levado para o centro médico para avaliações.

Leia também:

Depois das avaliações, o tetracampeão conversou com a mídia e tranquilizou os torcedores, afirmando que não houve nenhum tipo de fratura, foi apenas uma dor por conta do impacto.

"Só precisei fazer alguns raios-X para ver se minhas mãos estavam OK, mas nada quebrou", declarou em entrevista à Sky Holanda.

A batida aconteceu depois que o pneu traseiro do piloto travou e ele foi arremessado para a brita e depois contra a barreira de proteção. Verstappen foi questionado sobre o que ele sentiu e se ele já conseguia encontrar qual foi o motivo para o erro incomum.

"Eu freei e o eixo traseiro travou completamente. Não faço ideia do que aconteceu", explicou.

Em entrevista à mídia depois de todo o caso, Verstappen voltou a dizer que "não está se divertindo" com os novos carros e as mudanças no regulamento e comentou sobre possíveis mudanças dentro de algumas corridas, principalmente na parte do gerenciamento de energia.

"Não tem muito o que fazer. Você só pode deixar o carro mais lento. Aí talvez tenha uma corrida com ritmo mais 'normal', mas em uma velocidade menor. A fórmula em si não está correta, e isso é mais difícil de mudar".

O tetracampeão também se mostrou bastante desiludido sobre a corrida no próximo domingo. Ao ser questionado se faria alguma mudança no carro, o holandês disse que "não saberia o que fazer" para tentar se aproximar do ritmo das Mercedes, que ficaram cerca de oito décimos à frente de Isack Hadjar na classificação.

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Russell lidera dobradinha da Mercedes, Verstappen é 20°; confira o grid de largada do GP da Austrália
Próximo artigo F1 - Bortoleto minimiza problema no Q3: 'Orgulhoso da equipe'

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Últimas notícias

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália