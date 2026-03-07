F1: Verstappen se desilude com carro na Austrália e faz exames nos punhos após batida
Piloto não conseguiu registrar nenhuma volta rápida na classificação
Max Verstappen bateu forte no Q1 em sua primeira tentativa de volta rápida para o GP da Austrália de Fórmula 1, o piloto deixou o carro sentindo dores nos punhos pelo impacto e foi levado para o centro médico para avaliações.
Depois das avaliações, o tetracampeão conversou com a mídia e tranquilizou os torcedores, afirmando que não houve nenhum tipo de fratura, foi apenas uma dor por conta do impacto.
"Só precisei fazer alguns raios-X para ver se minhas mãos estavam OK, mas nada quebrou", declarou em entrevista à Sky Holanda.
A batida aconteceu depois que o pneu traseiro do piloto travou e ele foi arremessado para a brita e depois contra a barreira de proteção. Verstappen foi questionado sobre o que ele sentiu e se ele já conseguia encontrar qual foi o motivo para o erro incomum.
"Eu freei e o eixo traseiro travou completamente. Não faço ideia do que aconteceu", explicou.
Em entrevista à mídia depois de todo o caso, Verstappen voltou a dizer que "não está se divertindo" com os novos carros e as mudanças no regulamento e comentou sobre possíveis mudanças dentro de algumas corridas, principalmente na parte do gerenciamento de energia.
"Não tem muito o que fazer. Você só pode deixar o carro mais lento. Aí talvez tenha uma corrida com ritmo mais 'normal', mas em uma velocidade menor. A fórmula em si não está correta, e isso é mais difícil de mudar".
O tetracampeão também se mostrou bastante desiludido sobre a corrida no próximo domingo. Ao ser questionado se faria alguma mudança no carro, o holandês disse que "não saberia o que fazer" para tentar se aproximar do ritmo das Mercedes, que ficaram cerca de oito décimos à frente de Isack Hadjar na classificação.
EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários