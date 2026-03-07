Max Verstappen bateu forte no Q1 em sua primeira tentativa de volta rápida para o GP da Austrália de Fórmula 1, o piloto deixou o carro sentindo dores nos punhos pelo impacto e foi levado para o centro médico para avaliações.

Depois das avaliações, o tetracampeão conversou com a mídia e tranquilizou os torcedores, afirmando que não houve nenhum tipo de fratura, foi apenas uma dor por conta do impacto.

"Só precisei fazer alguns raios-X para ver se minhas mãos estavam OK, mas nada quebrou", declarou em entrevista à Sky Holanda.

A batida aconteceu depois que o pneu traseiro do piloto travou e ele foi arremessado para a brita e depois contra a barreira de proteção. Verstappen foi questionado sobre o que ele sentiu e se ele já conseguia encontrar qual foi o motivo para o erro incomum.

"Eu freei e o eixo traseiro travou completamente. Não faço ideia do que aconteceu", explicou.

Em entrevista à mídia depois de todo o caso, Verstappen voltou a dizer que "não está se divertindo" com os novos carros e as mudanças no regulamento e comentou sobre possíveis mudanças dentro de algumas corridas, principalmente na parte do gerenciamento de energia.

"Não tem muito o que fazer. Você só pode deixar o carro mais lento. Aí talvez tenha uma corrida com ritmo mais 'normal', mas em uma velocidade menor. A fórmula em si não está correta, e isso é mais difícil de mudar".

O tetracampeão também se mostrou bastante desiludido sobre a corrida no próximo domingo. Ao ser questionado se faria alguma mudança no carro, o holandês disse que "não saberia o que fazer" para tentar se aproximar do ritmo das Mercedes, que ficaram cerca de oito décimos à frente de Isack Hadjar na classificação.

