Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

Holandês disse que está feliz com o carro, mas ainda vê "lacuna a ser fechada" em fim de semana na luta pelo título

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:

Max Verstappen terminou em segundo lugar nas duas sessões de treinos do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 nesta sexta-feira. Líder do campeonato, Lando Norris foi o mais rápido nos dois treinos. Refletindo sobre o primeiro dia de atividades de pista em Yas Marina, o tetracampeão disse que ainda há espaço para melhorias. 

"Estou feliz com o carro no geral, mas precisamos ser um pouco mais rápidos. Ainda não somos rápidos o suficiente, mas, no geral, ficamos em uma janela decente aqui", falou após o TL2. 

"Parece que temos uma lacuna para fechar. Da nossa parte, vamos tentar colocar o melhor carro possível na pista. Vamos ver o que conseguimos durante a noite. Precisamos melhorar tanto em volta rápida quanto no ritmo de corrida", concluiu. 

Compartilhe ou salve este artigo

Zeynep Taş
