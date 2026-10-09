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Holandês estava sob investigação por ultrapassar Hamilton em zona de bandeira amarela

Editado:

Max Verstappen mantém a pole position para a corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1, após se livrar de uma punição por violação das normas de bandeira amarela na classificação desta sexta-feira (09).

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Verstappen cravou a pole sprint nesta sexta por uma margem significativa contra o segundo colocado, George Russell. Porém, seu resultado ainda estava sob interrogação, com os comissários investigando a ultrapassagem que havia feito em cima de Lewis Hamilton no SQ1, durante a bandeira amarela causada pelos detritos da Cadillac de Sergio Pérez que haviam ficado espalhadas na pista.

Os comissários ouviram Verstappen e Hamilton e, cerca de duas horas após o fim da sessão, o veredito foi divulgado.

Veja o comunicado divulgado pelos comissários: "Os comissários ouviram Verstappen, Hamilton, representantes das equipes e revisaram os sistemas de posicionamento e fiscalização, evidências em vídeo, telemetria e rádio das equipes".

"Enquanto Verstappen estava na saída da curva 7 em volta rápida, uma bandeira amarela única foi exibida. Hamilton estava à frente de Verstappen e havia sido informado de sua aproximação. Hamilton disse que após sair da curva 7, ele reduziu velocidade e se moveu para a direita para garantir que estaria fora do traçado ideal. Verstappen ultrapassou Hamilton antes da curva 8, enquanto ambos ainda estavam na zona amarela. Então Verstappen abandonou a volta rápida".

"Verstappen explicou que estava acelerando na saída da curva 7, viu a amarela e tirou o pé. Isso foi confirmado pela telemetria. Aproximadamente 40 metros após entrar na zona amarela, ele havia tirado totalmente o pé do acelerador. Hamilton estava freando e tinha velocidade reduzida a menos de 60km/h no momento da ultrapassagem".

"Como Verstappen estava em volta rápida e acelerando na saída da curva 7, enquanto Hamilton havia reduzido, a diferença de velocidade naquele ponto da ultrapassagem era significativa, apesar do fato de Verstappen ter iniciado a frenagem". 

"Os comissários ficaram satisfeitos com a reação apropriada de Verstappen à bandeira amarela, ao tirar o pé do acelerador e reduzir velocidade. A velocidade de Verstappen no ponto de ultrapassagem era 70km/h a menos que sua velocidade em outra volta rápida no mesmo local".

"Verstappen explicou que, para evitar a ultrapassagem, ele teria que frear com força, o que criaria uma situação perigosa. Os comissários determinam que ele violou o regulamento de bandeira amarela. Porém, ficam satisfeitos com a justificativa de que a ultrapassagem foi uma infeliz consequência da diferença de velocidade entre eles. Por isso, os comissários não impõem uma penalização".

Com isso, o holandês mantém a pole position para a corrida sprint deste sábado em Singapura, que tem largada marcada para 06h, horário de Brasília.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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