Corrida eletrizante em Monza! A largada da corrida de Fórmula 1 teve Max Verstappen na pole, com Lando Norris e Oscar Piastri fechando o top 3. Gabriel Bortoleto largou da sexta posição, indo para mais um Q3 na carreira.

O pódio ficou da mesma maneira que começou, apesar do erro na parada de Norris. Bortoleto terminou em oitavo, após punição de Andrea Kimi Antonelli.

Nico Hulkenberg, que largaria em 12°, não conseguiu começar a corrida e antes mesmo de completar a volta de apresentação já retornou para os boxes.

Verstappen cortou a chicane na largada, tendo um possível contato com Norris, enquanto Leclerc vinha para cima de Piastri, assumindo a terceira posição. O holandês acabou cedendo a posição, para evitar uma possível penalização.

No começo, Gabriel Bortoleto e Yuki Tsunoda também tiveram um quase encontro e o brasileiro foi obrigado a cortar a chicane, mas conseguiu manter a posição sem nenhuma batida. Lewis Hamilton também foi investigado por ter 'ignorado' a curva acentuada.

Com três voltas, Norris e Verstappen já tinham aberto pouco mais de dois segundos para Leclerc, que continuava segurando Piastri, apesar do australiano ter reclamado que o monegasco estava se movendo durante as frenagens.

Esteban Ocon foi punido com cinco segundos por ter forçado Lance Stroll para fora da pista. O piloto tentou argumentar com sua engenheira, mas não houve muito que pudesse ser feito.

As primeiras paradas começaram a acontecer na volta 20, apesar de Liam Lawson ter parado anteriormente. Esses pit stops permitiram que Oliver Bearman conseguisse ultrapassar Tsunoda no fundo do grid.

O pit de Bortoleto foi um pouco mais lento que o da Aston Martin, o que permitiu Fernando Alonso de disparar na frente, mas rapidamente o brasileiro 'colou' para disputar posições. No entanto, o espanhol acabou abandonando a corrida e reportou que sua suspensão quebrou ao passar por uma das zebras.

Na volta 34, Leclerc foi chamado para os boxes e questionou porque a Ferrari estava fazendo sua parada, já que ele acreditava que os pneus durariam mais tempo. A única resposta que ele teve foi: "Iremos discutir mais tarde".

Verstappen decidiu não ser tão ousado quanto as McLarens -- que estavam discutindo sobre a possibilidade de usarem pneus macios no fim da corrida -- e optou por entrar no box e 'calçar' os duros, voltando logo atrás dos dois pilotos papaias, já que sua vantagem para o restante do pelotão era de mais de 30 segundos.

Uma rápida bandeira amarela foi causada por Carlos Sainz e Bearman, com os dois carros rodando na Curva 5, mas conseguindo retornar ao traçado. O britânico foi punido com 10 segundos pela colisão.

A parada de Norris foi bem lenta, com a equipe tendo feito em 5s9, permitindo que Piastri avançasse na frente do britânico. No entanto, a McLaren passou a ordem para que o australiano abrisse espaço e deixasse Lando passar e reassumir a segunda posição.

Verstappen cruzou a linha de chegada quase 20 segundos à frente de Norris, com Piastri fechando o pódio. Bortoleto foi o 8º°, conquistando mais pontos importantes.

