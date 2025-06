Nove corridas já se foram e Max Verstappen venceu apenas duas delas na temporada atual da Fórmula 1, com a dupla da McLaren sendo responsável pelas outras sete vitórias, deixando claro que a equipe de Woking é favorita ao título.

No entanto, para Calum Nicholas, ex-mecânico do tetracampeão na Red Bull, desconsiderar o holandês na briga pelo campeonato de pilotos é "loucura".

No momento, Verstappen está a 49 pontos de Oscar Piastri, atual líder do campeonato, e 39 de Lando Norris, que é o vice-líder. Durante entrevista ao canal de YouTube do Lucas Stewart, Callum discorreu sua opinião sobre a situação atual e deu a certeza de que, mesmo não tendo um carro competitivo, Max conseguirá dar a 'volta por cima'.

"Eu acho que o Max irá ganhar o título deste ano e, então, acredito que ele irá dizer 'já chega' [no sentido de se aposentar da categoria]".

Callum deixou claro que essa é apenas sua opinião e que ela não é baseada em nenhuma informação de bastidor que não foi revelada.

É importante ressaltar que, no momento, Verstappen tem apenas o quarto melhor carro do grid. A Red Bull está atrás da Mercedes, Ferrari e McLaren na classificação de construtores, apesar do piloto ser o terceiro colocado no mundial.

Em questão de pontos, o holandês consegue se afastar por pouco mais de uma vitória de George Russell, que é o quarto com 111 pontos conquistados até o GP da Espanha. No entanto, ele ainda tem o deficit de 39 e 49 pontos para a dupla da McLaren.

O contrato de Verstappen com a Red Bull tem validade até 2028, com o piloto já falando diversas vezes que planeja cumprir o acordo até o fim. No entanto, há fortes rumores de que a Mercedes e a Aston Martin estariam interessadas em recrutar o talento do tetracampeão para um de seus carros.

