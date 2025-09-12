Max Verstappen venceu o GP da Itália de Fórmula 1 com mais de 19 segundos de vantagem, superando as duas McLarens. Foi a terceira vitória do holandês este ano e a primeira da Red Bull desde que Christian Horner saiu do comando da equipe austríaca.

Embora o tetracampeão tenha reiterado seu compromisso com a Red Bull para o próximo ano, sua futura equipe continua sendo motivo de especulação. Ao abordar a possibilidade de uma mudança para a Ferrari antes do GP da Itália, Verstappen enfatizou que não se mudaria para Maranello por causa da paixão e do glamour do time e que só iria se visse uma chance real de vencer um campeonato.

Enquanto Lando Norris foi vaiado nas arquibancadas, Verstappen, de maneira atípica, foi recebido com aplausos. No pódio, o canto de " Du, du, du, du... Max Verstappen!" foi ouvido claramente nas arquibancadas.

Durante uma participação no podcast da Sky Alemanha, Ralf Schumacher explicou por que acredita que Verstappen seria um "ajuste perfeito" na Scuderia: "O que mais me impressionou foi o fato de o pai de Verstappen ter feito alguns comentários sobre a Ferrari antes da corrida. E então, após a vitória, vi toda a multidão torcendo por Max Verstappen. Então, sinto que os italianos já podem imaginar o homem mais rápido na pista neste momento em uma Ferrari".

"É claro que Jos Verstappen também percebe que isso agora é um problema sério. E, para ser sincero, quando olho para Fred Vasseur hoje e para os valores que a Ferrari defende, quando penso na situação atual de Max, com sua família e suas duas filhas, realmente sinto que ele poderia ser uma opção perfeita para a equipe", disse.

