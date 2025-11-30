Lewis Hamilton descreveu recentemente sua primeira temporada na Ferrari como ‘um pesadelo’, depois de uma série de problemas com a Scuderia. Max Verstappen, que foi o grande rival pelo título de 2021, reagiu à situação de seu antigo rival na Fórmula 1, lamentando as dificuldades do britânico.

Hamilton e Verstappen travaram em 2021 uma batalha épica pelo título mundial. Na última volta da final da temporada em Abu Dhabi, o holandês ultrapassou Lewis e se tornou campeão mundial pela primeira vez.

Verstappen continuou a conquistar o título mundial em 2022, 2023 e 2024 e, mesmo com uma Red Bull menos competitiva em 2025, ainda é um dos protagonistas na disputa pelo campeonato. Já Hamilton, desde o polêmico desfecho em Abu Dhabi em 2021, conquistou apenas duas vitórias. Na virada de 2024 para 2025, o heptacampeão se despediu da Mercedes após 12 temporadas de muito sucesso para iniciar uma nova fase na Ferrari.

A mudança para Maranello trouxe poucos resultados positivos para Hamilton. No início da temporada, o britânico de 40 anos venceu a sprint na China, mas ainda espera seu primeiro pódio em um GP pela Scuderia. Nos últimos meses, ele tem aparecido cada vez mais abatido diante das câmeras. Recentemente, Hamilton chegou a definir sua primeira temporada na Ferrari como ‘um pesadelo’.

“Se você não se sente seguro ou confortável dentro da dinâmica da equipe, não consegue ser você mesmo, e isso afeta muito”, disse Verstappen em entrevista à PA sobre a situação de Hamilton na Ferrari. “Você deixa uma equipe que foi como uma segunda família e onde construiu uma carreira tão sólida. Não é fácil mudar completamente de direção, especialmente enfrentando alguém como Charles Leclerc, que já está há um tempo na Ferrari. Isso é muito difícil".

“A idade também não ajuda. Nessa fase da vida, você não vai ficar mais rápido. Não necessariamente mais lento, mas certamente não mais rápido, enquanto Charles continua melhorando. Isso não ajuda em nada”, afirmou Verstappen. Quando o possível fim de carreira de Hamilton na F1 é mencionado, o holandês respondeu: “Se isso é sua vida, é muito difícil se afastar. Mas se você tem outros projetos ou algo que realmente queira dedicar seu tempo, aí fica mais fácil dizer adeus".

