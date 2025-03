Max Verstappen se tornará pai em 2025, fruto do relacionamento com Kelly Piquet, filha do brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet.

Algumas previsões indicam que o nascimento deve ocorrer entre os meses de abril e maio, mas este assunto foi abordado durante a coletiva de imprensa dos pilotos da F1 em Melbourne, nesta quinta-feira.

Quando perguntado se gostaria que seu filho seguisse os seus passos como piloto, Verstappen ativou o modo sincerão.

“Eu gostaria que meu filho(a) escolhesse a si mesmo, não importa. Claro, se ele ou ela quiser (correr), então você sempre fará o seu melhor como pai, para fornecer tudo o que precisa ou aconselhar. Mas eu também ficaria muito feliz se escolher fazer outra coisa, para ser honesto”, concluiu.

