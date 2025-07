Há muitos rumores sobre o futuro de Max Verstappen, se o piloto fica ou sai da Red Bull e se sua nova casa pode estar em Brackley, junto com a Mercedes na próxima temporada da Fórmula 1.

O piloto já se esquivou das perguntas, já tentou despistar, já foi 'grosso' com os jornalistas, agora decidiu tomar um rumo diferente: o sarcasmo.

Nesta quinta-feira (24), durante o dia de mídia que antecede o fim de semana na Bélgica, o holandês foi certeiro ao dizer que não há nenhuma certeza sobre ele deixar a Red Bull.

"Também há uma chance de que eu não vá acordar amanhã e então eu não irei pilotar de nenhum jeito. A vida é imprevisível".

Importante lembrar que Toto Wolff já deixou claro seu interesse em contratar o tetracampeão para sua equipe, mas, até o momento, não teve sucesso. Há rumores de que Verstappen pode se sentir atraído para Brackley pensando na mudança de regulamentos de 2026.

Na próxima temporada, a Red Bull deixará de ser cliente da Honda no fornecimento de motores e passará a produzir suas próprias unidades de potência, o que deixa dúvidas sobre o ritmo e qualidade do carro no próximo ano.

Além disso, não é segredo que o 'clã' Verstappen estava incomodado com a chefia de Christian Horner, principalmente porque o tetracampeão começou a temporada com um carro que não conseguia bater de frente com a McLaren e era facilmente superado pela Mercedes, dependendo completamente do talento de Max em situações de caos.

No entanto, Wolff, recentemente, declarou que não deve assinar com Verstappen para a próxima temporada e manterá sua dupla atual de pilotos.

Fred Sabino, da BAND, comenta ida da F1 à GLOBO, KIMI NA ALPINE (?), Max, BORTOLETO, Drugo e McLAREN

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!