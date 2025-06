Max Verstappen conquistou o segundo lugar no GP do Canadá de Fórmula 1, depois de uma disputa com George Russell que resultou na vitória do britânico da Mercedes. O tetracampeão admitiu que o resultado foi o melhor que a Red Bull poderia alcançar em Montreal.

A largada com Verstappen e Russell poderia ter sido conflituosa, mas, quando as luzes se apagaram, o piloto da Mercedes iniciou muito melhor do que Verstappen e, depois disso, o holandês gastou os pneus mais rapidamente nos dois primeiros stints.

O confronto entre os dois pilotos da McLaren levou a um final sob safety car, com Verstappen, incidentalmente, ainda passando brevemente por Russell e a Red Bull acusando o britânico de estar brincando.

Quando perguntado se a segunda colocação era o máximo que poderia ser alcançado, ele respondeu: "Sim, acho que sim. Foi uma boa corrida, embora tenhamos tido muitas dificuldades com os pneus nos dois primeiros tempos. Tivemos que adotar uma estratégia bastante agressiva, embora ainda tenhamos conseguido nos manter bem no último stint".

"Felizmente, nosso ritmo estava um pouco melhor com pouco combustível a bordo, o que foi bom. Fizemos uma corrida ofensiva e defensiva. Na verdade, com essa estratégia, estávamos atacando e, na pista, eu tinha que me defender principalmente dos carros atrás de mim. Mas dessa forma funcionou e acho que foi o máximo possível para nós hoje".

Esse resultado máximo vem depois de um domingo muito custoso para o tetracampeão em Barcelona, embora desta vez ele tenha se aproximado um pouco do líder do campeonato, Oscar Piastri.

Então, será que ainda é possível participar da corrida pelo título? Verstappen não pensa assim: "É uma longa temporada, então é preciso analisar corrida por corrida. De qualquer forma, sempre faremos o nosso melhor".

Sobre as expectativas para o GP da Áustria, a corrida 'na casa' da Red Bull, o holandês afirmou: "É sempre um ótimo fim de semana lá e muitas vezes tivemos bons resultados também. Espero que possamos ter outro fim de semana forte lá agora", concluiu Verstappen.

