F1: Verstappen supera dupla da Ferrari e lidera TL1 em Spa; Bortoleto é 10º

A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o GP da Bélgica, com a realização do primeiro treino livre.

Max Verstappen foi o mais rápido, com 1min47s070, ficando à frente da dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Isack Hadjar e Oscar Piastri completaram o top 5.

O líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli ficou apenas na sexta posição, com Lando Norris entre ele e George Russell, o oitavo.

Gabriel Bortoleto fez uma boa apresentação e terminou em 10º, à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe, em 12º.

O Treino

Os principais pilotos não perderam tempo e foram à pista logo no início da sessão. Como de costume, um pequeno 'rodízio' na liderança aconteceu nos primeiros minutos.

Com 10 minutos, Verstappen liderava com 1min48s237, seguido de Hadjar e a dupla da Ferrari, com Hamilton à frente de Leclerc.

Com pneus macios, Hadjar superou seu companheiro de equipe com 1min47s778, a 0s081 à frente de Verstappen, com pneus médios.

Utilizando pneus duros, Bortoleto chegou ao quinto lugar, a 1s462 do líder.

Quase na metade do treino, Antonelli assumiu a ponta, com 1min47s603, já com pneus macios, mas a dupla da Red Bull deu a resposta quase que imediatamente. Verstappen reassumiu a P1 com 1min47s070.

A dupla da Ferrari também subiu de produção e com 20 minutos para o final, ocupavam a segunda e terceira posições, com Hamilton à frente de Leclerc.

Bortoleto deixou o carro ainda quando restavam cerca de sete minutos, na 10ª posição.

Com boa parte do grid já fazendo simulações de corrida, as posições não mudaram tanto e Verstappen terminou à frente.

O segundo treino livre para o GP da Bélgica acontece ao meio-dia, horário de Brasília.

Resultado

# Piloto Diferença Tempo 1 Max Verstappen 1:47.070 2 Lewis Hamilton +0.145 1:47.215 3 Charles Leclerc +0.207 1:47.277 4 Isack Hadjar +0.252 1:47.322 5 Oscar Piastri +0.452 1:47.522 6 Andrea Kimi Antonelli +0.533 1:47.603 7 Lando Norris +0.861 1:47.931 8 George Russell +0.889 1:47.959 9 Arvid Lindblad +1.164 1:48.234 10 Gabriel Bortoleto +1.336 1:48.406 11 Liam Lawson +1.362 1:48.432 12 Nico Hulkenberg +1.892 1:48.962 13 Oliver Bearman +1.940 1:49.010 14 Alex Albon +2.267 1:49.337 15 Franco Colapinto +2.333 1:49.403 16 Esteban Ocon +2.379 1:49.449 17 Pierre Gasly +2.642 1:49.712 18 Valtteri Bottas +2.769 1:49.839 19 Sergio Pérez +3.156 1:50.226 20 Carlos Sainz +3.792 1:50.862 21 Lance Stroll +5.738 1:52.808 22 Jak Crawford +6.129 1:53.199

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