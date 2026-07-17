F1: Verstappen supera dupla da Ferrari e lidera TL1 em Spa; Bortoleto é 10º

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Andrea Kimi Antonelli, líder do campeonato, ficou apenas com o sexto melhor tempo, mas à frente de George Russell

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o GP da Bélgica, com a realização do primeiro treino livre.

Max Verstappen foi o mais rápido, com 1min47s070, ficando à frente da dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Isack Hadjar e Oscar Piastri completaram o top 5.

O líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli ficou apenas na sexta posição, com Lando Norris entre ele e George Russell, o oitavo.

Gabriel Bortoleto fez uma boa apresentação e terminou em 10º, à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe, em 12º.

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O Treino

Os principais pilotos não perderam tempo e foram à pista logo no início da sessão. Como de costume, um pequeno 'rodízio' na liderança aconteceu nos primeiros minutos.

Com 10 minutos, Verstappen liderava com 1min48s237, seguido de Hadjar e a dupla da Ferrari, com Hamilton à frente de Leclerc.

Com pneus macios, Hadjar superou seu companheiro de equipe com 1min47s778, a 0s081 à frente de Verstappen, com pneus médios.

Utilizando pneus duros, Bortoleto chegou ao quinto lugar, a 1s462 do líder.

Quase na metade do treino, Antonelli assumiu a ponta, com 1min47s603, já com pneus macios, mas a dupla da Red Bull deu a resposta quase que imediatamente. Verstappen reassumiu a P1 com 1min47s070. 

A dupla da Ferrari também subiu de produção e com 20 minutos para o final, ocupavam a segunda e terceira posições, com Hamilton à frente de Leclerc.

Bortoleto deixou o carro ainda quando restavam cerca de sete minutos, na 10ª posição.

Com boa parte do grid já fazendo simulações de corrida, as posições não mudaram tanto e Verstappen terminou à frente.

O segundo treino livre para o GP da Bélgica acontece ao meio-dia, horário de Brasília.

Resultado

#   Piloto Diferença Tempo  
1   Max Verstappen   1:47.070  
2   Lewis Hamilton +0.145 1:47.215  
3   Charles Leclerc +0.207 1:47.277  
4   Isack Hadjar +0.252 1:47.322  
5   Oscar Piastri +0.452 1:47.522  
6   Andrea Kimi Antonelli +0.533 1:47.603  
7   Lando Norris +0.861 1:47.931  
8   George Russell +0.889 1:47.959  
9   Arvid Lindblad +1.164 1:48.234  
10   Gabriel Bortoleto +1.336 1:48.406  
11   Liam Lawson +1.362 1:48.432  
12   Nico Hulkenberg +1.892 1:48.962  
13   Oliver Bearman +1.940 1:49.010  
14   Alex Albon +2.267 1:49.337  
15   Franco Colapinto +2.333 1:49.403  
16   Esteban Ocon +2.379 1:49.449  
17   Pierre Gasly +2.642 1:49.712  
18   Valtteri Bottas +2.769 1:49.839  
19   Sergio Pérez +3.156 1:50.226  
20   Carlos Sainz +3.792 1:50.862  
21   Lance Stroll +5.738 1:52.808  
22   Jak Crawford +6.129 1:53.199  

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