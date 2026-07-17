F1: Verstappen supera dupla da Ferrari e lidera TL1 em Spa; Bortoleto é 10º
Andrea Kimi Antonelli, líder do campeonato, ficou apenas com o sexto melhor tempo, mas à frente de George Russell
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o GP da Bélgica, com a realização do primeiro treino livre.
Max Verstappen foi o mais rápido, com 1min47s070, ficando à frente da dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Isack Hadjar e Oscar Piastri completaram o top 5.
O líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli ficou apenas na sexta posição, com Lando Norris entre ele e George Russell, o oitavo.
Gabriel Bortoleto fez uma boa apresentação e terminou em 10º, à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe, em 12º.
O Treino
Os principais pilotos não perderam tempo e foram à pista logo no início da sessão. Como de costume, um pequeno 'rodízio' na liderança aconteceu nos primeiros minutos.
Com 10 minutos, Verstappen liderava com 1min48s237, seguido de Hadjar e a dupla da Ferrari, com Hamilton à frente de Leclerc.
Com pneus macios, Hadjar superou seu companheiro de equipe com 1min47s778, a 0s081 à frente de Verstappen, com pneus médios.
Utilizando pneus duros, Bortoleto chegou ao quinto lugar, a 1s462 do líder.
Quase na metade do treino, Antonelli assumiu a ponta, com 1min47s603, já com pneus macios, mas a dupla da Red Bull deu a resposta quase que imediatamente. Verstappen reassumiu a P1 com 1min47s070.
A dupla da Ferrari também subiu de produção e com 20 minutos para o final, ocupavam a segunda e terceira posições, com Hamilton à frente de Leclerc.
Bortoleto deixou o carro ainda quando restavam cerca de sete minutos, na 10ª posição.
Com boa parte do grid já fazendo simulações de corrida, as posições não mudaram tanto e Verstappen terminou à frente.
O segundo treino livre para o GP da Bélgica acontece ao meio-dia, horário de Brasília.
Resultado
|#
|Piloto
|Diferença
|Tempo
|1
|Max Verstappen
|1:47.070
|2
|Lewis Hamilton
|+0.145
|1:47.215
|3
|Charles Leclerc
|+0.207
|1:47.277
|4
|Isack Hadjar
|+0.252
|1:47.322
|5
|Oscar Piastri
|+0.452
|1:47.522
|6
|Andrea Kimi Antonelli
|+0.533
|1:47.603
|7
|Lando Norris
|+0.861
|1:47.931
|8
|George Russell
|+0.889
|1:47.959
|9
|Arvid Lindblad
|+1.164
|1:48.234
|10
|Gabriel Bortoleto
|+1.336
|1:48.406
|11
|Liam Lawson
|+1.362
|1:48.432
|12
|Nico Hulkenberg
|+1.892
|1:48.962
|13
|Oliver Bearman
|+1.940
|1:49.010
|14
|Alex Albon
|+2.267
|1:49.337
|15
|Franco Colapinto
|+2.333
|1:49.403
|16
|Esteban Ocon
|+2.379
|1:49.449
|17
|Pierre Gasly
|+2.642
|1:49.712
|18
|Valtteri Bottas
|+2.769
|1:49.839
|19
|Sergio Pérez
|+3.156
|1:50.226
|20
|Carlos Sainz
|+3.792
|1:50.862
|21
|Lance Stroll
|+5.738
|1:52.808
|22
|Jak Crawford
|+6.129
|1:53.199
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