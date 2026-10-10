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Relato de classificação
Fórmula 1 GP de Singapura

F1: Verstappen supera Ferraris e faz a pole para o GP de Singapura; Bortoleto larga em 14º com punição de Russell

Britânico terminou classificação em sexto, mas larga em último no domingo devido à punição pela troca do motor

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

Após uma sprint caótica, a Fórmula 1 fechou o sábado em Marina Bay com uma classificação mais tranquila para definir o grid de largada para o GP de Singapura deste domingo. Max Verstappen garantiu a segunda pole do fim de semana, superando Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Gabriel Bortoleto foi o 15º, mas larga em 14º no domingo devido à punição de George Russell.

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Q1

Diferentemente da sprint, a classificação começou com pista seca, permitindo que os pilotos saíssem de slicks.

O início da sessão teve um pequeno susto com Ocon, que perdeu o ponto de frenagem e quase acertou a barreira de proteção, tendo que dar a ré para retomar sua trajetória. O francês reclamou pelo rádio dos freios.

 

A sessão teve uma segunda amarela a 11min30s do fim, com Hadjar tendo novos problemas com sua unidade de potência. O francês reclamou pelo rádio que seu motor havia desligado e, por um momento, acabou parado no meio da reta. Porém, ele conseguiu religar o carro e voltar aos boxes lentamente.

 

No final, Hamilton foi o mais rápido com 01min32s429, 0s345 à frente de Leclerc, com Norris em terceiro a 0s346, Lawson em quarto a 0s456 e Piastri fechando o top 5 a 0s647. Hulkenberg foi o sexto, Antonelli o 12º e Bortoleto o 15º. 

Foram eliminados, ficando com as posições de 16º a 21º na corrida do domingo - considerando a punição de Russell pela troca de motor: Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Isack Hadjar.

 

Q2

Hamilton foi novamente o mais rápido, com 01min31s529, com Verstappen em segundo, a 0s110, Norris em terceiro, a 0s366, Leclerc em quarto a 0s424 e Antonelli em quinto a 0s550. Russell, Piastri, Lawson, Lindblad e Gasly completaram os dez que avançaram para a disputa da pole.

Foram eliminados, ficando com as posições de 10º a 15º na corrida do domingo - considerando a punição de Russell pela troca de motor: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto

 

Q3

No final, Max Verstappen garantiu a pole com um tempo de 01min31s373, 0s054 à frente de Charles Leclerc, com Lewis Hamilton em terceiro, a 0s123. Completaram o top 9 do grid do domingo: Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Liam Lawson e Arvid Lindblad.

George Russell foi o sexto na classificação, porém, aplicando sua penalização de motor, o britânico larga em último no domingo.

A Fórmula 1 encerra sua passagem pela cidade-estado asiática no domingo. Às 9h, horário de Brasília, tem a largada para o GP de Singapura, com transmissão ao vivo da Globo, do sportv, do Globoplay e da F1TV Pro.

Veja o grid de largada para o GP de Singapura de F1:

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

1'31.373

   194.118
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.054

1'31.427

   194.003
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.123

1'31.496

   193.857
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.189

1'31.562

   193.717
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.339

1'31.712

   193.401
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.487

1'31.860

   193.089
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+0.852

1'32.225

   192.325
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+0.996

1'32.369

   192.025
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+1.408

1'32.781

   191.172
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.411

1'32.784

   191.166
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.535

1'32.908

   190.911
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+1.950

1'33.323

   190.062
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.153

1'33.526

   189.649
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.285

1'33.658

   189.382
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.414

1'33.787

   189.122
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.850

1'34.223

   188.247
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.916

1'34.289

   188.115
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+3.573

1'34.946

   186.813
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.750

1'35.123

   186.465
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+4.611

1'35.984

   184.793
21 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

 

    
22 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.374

1'31.747

   193.327
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