Após uma sprint caótica, a Fórmula 1 fechou o sábado em Marina Bay com uma classificação mais tranquila para definir o grid de largada para o GP de Singapura deste domingo. Max Verstappen garantiu a segunda pole do fim de semana, superando Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Gabriel Bortoleto foi o 15º, mas larga em 14º no domingo devido à punição de George Russell.

Q1

Diferentemente da sprint, a classificação começou com pista seca, permitindo que os pilotos saíssem de slicks.

O início da sessão teve um pequeno susto com Ocon, que perdeu o ponto de frenagem e quase acertou a barreira de proteção, tendo que dar a ré para retomar sua trajetória. O francês reclamou pelo rádio dos freios.

A sessão teve uma segunda amarela a 11min30s do fim, com Hadjar tendo novos problemas com sua unidade de potência. O francês reclamou pelo rádio que seu motor havia desligado e, por um momento, acabou parado no meio da reta. Porém, ele conseguiu religar o carro e voltar aos boxes lentamente.

No final, Hamilton foi o mais rápido com 01min32s429, 0s345 à frente de Leclerc, com Norris em terceiro a 0s346, Lawson em quarto a 0s456 e Piastri fechando o top 5 a 0s647. Hulkenberg foi o sexto, Antonelli o 12º e Bortoleto o 15º.

Foram eliminados, ficando com as posições de 16º a 21º na corrida do domingo - considerando a punição de Russell pela troca de motor: Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Isack Hadjar.

Q2

Hamilton foi novamente o mais rápido, com 01min31s529, com Verstappen em segundo, a 0s110, Norris em terceiro, a 0s366, Leclerc em quarto a 0s424 e Antonelli em quinto a 0s550. Russell, Piastri, Lawson, Lindblad e Gasly completaram os dez que avançaram para a disputa da pole.

Foram eliminados, ficando com as posições de 10º a 15º na corrida do domingo - considerando a punição de Russell pela troca de motor: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto

Q3

No final, Max Verstappen garantiu a pole com um tempo de 01min31s373, 0s054 à frente de Charles Leclerc, com Lewis Hamilton em terceiro, a 0s123. Completaram o top 9 do grid do domingo: Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Liam Lawson e Arvid Lindblad.

George Russell foi o sexto na classificação, porém, aplicando sua penalização de motor, o britânico larga em último no domingo.

A Fórmula 1 encerra sua passagem pela cidade-estado asiática no domingo. Às 9h, horário de Brasília, tem a largada para o GP de Singapura, com transmissão ao vivo da Globo, do sportv, do Globoplay e da F1TV Pro.

Veja o grid de largada para o GP de Singapura de F1:

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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