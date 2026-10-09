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F1: Verstappen supera Russell e Leclerc e conquista pole para sprint de Singapura; Bortoleto é 14º

Treino de classificação foi marcado por atrasos por causa de problemas na cronometragem

Redação Motorsport.com
Editado:

A Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira a classificação para a corrida sprint do GP de Singapura. Max Verstappen conquistou a pole position com o tempo de 1min31s156, superando George Russell por apenas 0s120. Andrea Kimi Antonelli, companheiro do britânico na Mercedes, terminou na sétima posição.

Charles Leclerc chegou a liderar a sessão decisiva, mas acabou com o terceiro lugar no grid de largada deste sábado. Oscar Piastri e Lando Norris completaram os cinco primeiros, enquanto Lewis Hamilton ficou com a sexta posição.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 14º, duas posições atrás de seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg.

A classificação também foi marcada por problemas no sistema de cronometragem. No fim do SQ1, os tempos das últimas voltas demoraram a ser atualizados, o que levou ao adiamento do início do SQ2 para que a situação fosse resolvida. As falhas, porém, voltaram a ocorrer posteriormente, embora em menor escala.

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O Treino

O SQ1 começou com Hamilton na liderança e um incidente envolvendo Sergio Pérez, que tocou levemente o muro na curva 4. O carro do mexicano espalhou detritos pela pista até a entrada dos boxes, provocando a interrupção da sessão com bandeira vermelha para a limpeza do circuito.

Após uma breve pausa, os pilotos da Ferrari permaneceram nas primeiras posições até os instantes finais. No entanto, Verstappen assumiu a liderança ao registrar 1min33s477, superando Leclerc por apenas 0s018.

Bortoleto relatou problemas na entrega de energia de seu carro, mas conseguiu avançar ao SQ2 com o 11º tempo. Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Carlos Sainz, que terminou em último, foram eliminados.

O início do SQ2 foi adiado devido aos problemas de cronometragem registrados na primeira parte da classificação.

Quando a sessão começou, Verstappen estabeleceu a referência inicial com 1min32s724, mas acabou superado pelos dois pilotos da Ferrari e por Norris.

Nos instantes finais, Leclerc garantiu o melhor tempo, com 1min32s246. Bortoleto terminou em 14º, enquanto Hulkenberg ficou em 12º, resultado que eliminou os dois representantes da Audi. Franco Colapinto (11º), Oliver Bearman (13º), Fernando Alonso (15º) e Esteban Ocon (16º) também ficaram fora da disputa pela pole.

No SQ3, Norris abriu a disputa pela primeira posição com 1min31s587, mas logo foi superado por Leclerc, que registrou 1min31s568, apenas 0s019 mais rápido.

O monegasco ainda conseguiu melhorar sua marca, mas não foi suficiente para impedir Verstappen de assumir a liderança com 1min31s156. Russell também superou o piloto da Ferrari e garantiu o segundo lugar, a apenas 0s120 do holandês. Antonelli, por sua vez, não passou da sétima posição.

A corrida sprint do GP de Singapura será disputada neste sábado, às 6h (horário de Brasília).

Resultado

Cla Piloto # Tempo Pneus km/h
1 M. VerstappenRed Bull Racing 3

1'31.156

   195.094
2 G. RussellMercedes 63

+0.120

1'31.276

   194.837
3 C. LeclercFerrari 16

+0.243

1'31.399

   194.575
4 O. PiastriMcLaren 81

+0.298

1'31.454

   194.458
5 L. NorrisMcLaren 1

+0.431

1'31.587

   194.176
6 L. HamiltonFerrari 44

+0.546

1'31.702

   193.932
7 A. AntonelliMercedes 12

+0.693

1'31.849

   193.622
8 L. LawsonRB 30

+1.185

1'32.341

   192.590
9 I. HadjarRed Bull Racing 6

+1.791

1'32.947

   191.334
10 P. GaslyAlpine 10

+1.999

1'33.155

   190.907
11 F. ColapintoAlpine 43

+2.093

1'33.249

   190.715
12 N. HulkenbergAudi 27

+2.264

1'33.420

   190.366
13 O. BearmanHaas F1 Team 87

+2.267

1'33.423

   190.359
14 G. BortoletoAudi 5

+2.310

1'33.466

   190.272
15 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+2.578

1'33.734

   189.728
16 E. OconHaas F1 Team 31

+3.212

1'34.368

   188.453
17 A. LindbladRB 41

+3.980

1'35.136

   186.932
18 L. StrollAston Martin Racing 18

+4.506

1'35.662

   185.904
19 A. AlbonWilliams 23

+4.974

1'36.130

   184.999
20 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+5.604

1'36.760

   183.794
21 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+5.712

1'36.868

   183.590
22 C. Sainz Jr.Williams 55

+6.220

1'37.376

   182.632

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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