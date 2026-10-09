F1: Verstappen supera Russell e Leclerc e conquista pole para sprint de Singapura; Bortoleto é 14º
Treino de classificação foi marcado por atrasos por causa de problemas na cronometragem
A Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira a classificação para a corrida sprint do GP de Singapura. Max Verstappen conquistou a pole position com o tempo de 1min31s156, superando George Russell por apenas 0s120. Andrea Kimi Antonelli, companheiro do britânico na Mercedes, terminou na sétima posição.
Charles Leclerc chegou a liderar a sessão decisiva, mas acabou com o terceiro lugar no grid de largada deste sábado. Oscar Piastri e Lando Norris completaram os cinco primeiros, enquanto Lewis Hamilton ficou com a sexta posição.
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 14º, duas posições atrás de seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg.
A classificação também foi marcada por problemas no sistema de cronometragem. No fim do SQ1, os tempos das últimas voltas demoraram a ser atualizados, o que levou ao adiamento do início do SQ2 para que a situação fosse resolvida. As falhas, porém, voltaram a ocorrer posteriormente, embora em menor escala.
O Treino
O SQ1 começou com Hamilton na liderança e um incidente envolvendo Sergio Pérez, que tocou levemente o muro na curva 4. O carro do mexicano espalhou detritos pela pista até a entrada dos boxes, provocando a interrupção da sessão com bandeira vermelha para a limpeza do circuito.
Após uma breve pausa, os pilotos da Ferrari permaneceram nas primeiras posições até os instantes finais. No entanto, Verstappen assumiu a liderança ao registrar 1min33s477, superando Leclerc por apenas 0s018.
Bortoleto relatou problemas na entrega de energia de seu carro, mas conseguiu avançar ao SQ2 com o 11º tempo. Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Carlos Sainz, que terminou em último, foram eliminados.
O início do SQ2 foi adiado devido aos problemas de cronometragem registrados na primeira parte da classificação.
Quando a sessão começou, Verstappen estabeleceu a referência inicial com 1min32s724, mas acabou superado pelos dois pilotos da Ferrari e por Norris.
Nos instantes finais, Leclerc garantiu o melhor tempo, com 1min32s246. Bortoleto terminou em 14º, enquanto Hulkenberg ficou em 12º, resultado que eliminou os dois representantes da Audi. Franco Colapinto (11º), Oliver Bearman (13º), Fernando Alonso (15º) e Esteban Ocon (16º) também ficaram fora da disputa pela pole.
No SQ3, Norris abriu a disputa pela primeira posição com 1min31s587, mas logo foi superado por Leclerc, que registrou 1min31s568, apenas 0s019 mais rápido.
O monegasco ainda conseguiu melhorar sua marca, mas não foi suficiente para impedir Verstappen de assumir a liderança com 1min31s156. Russell também superou o piloto da Ferrari e garantiu o segundo lugar, a apenas 0s120 do holandês. Antonelli, por sua vez, não passou da sétima posição.
A corrida sprint do GP de Singapura será disputada neste sábado, às 6h (horário de Brasília).
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
1'31.156
|195.094
|2
|G. RussellMercedes
|63
|
+0.120
1'31.276
|194.837
|3
|C. LeclercFerrari
|16
|
+0.243
1'31.399
|194.575
|4
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.298
1'31.454
|194.458
|5
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.431
1'31.587
|194.176
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.546
1'31.702
|193.932
|7
|A. AntonelliMercedes
|12
|
+0.693
1'31.849
|193.622
|8
|L. LawsonRB
|30
|
+1.185
1'32.341
|192.590
|9
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+1.791
1'32.947
|191.334
|10
|P. GaslyAlpine
|10
|
+1.999
1'33.155
|190.907
|11
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+2.093
1'33.249
|190.715
|12
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+2.264
1'33.420
|190.366
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+2.267
1'33.423
|190.359
|14
|G. BortoletoAudi
|5
|
+2.310
1'33.466
|190.272
|15
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+2.578
1'33.734
|189.728
|16
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+3.212
1'34.368
|188.453
|17
|A. LindbladRB
|41
|
+3.980
1'35.136
|186.932
|18
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+4.506
1'35.662
|185.904
|19
|A. AlbonWilliams
|23
|
+4.974
1'36.130
|184.999
|20
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
+5.604
1'36.760
|183.794
|21
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+5.712
1'36.868
|183.590
|22
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+6.220
1'37.376
|182.632
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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