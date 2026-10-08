F1: Verstappen tem "conta a acertar" com GP de Singapura

De todos os circuitos do calendário atual da Fórmula 1, há apenas dois em que Max Verstappen ainda não venceu: Madring e Singapura. Embora isso seja totalmente lógico no caso de Madri – afinal, a F1 visitou o circuito da capital espanhola pela primeira vez este ano –, Verstappen já está se preparando para sua 10ª tentativa de vencer a corrida em Singapura. E, em 2026, afirmou que tem “conta a acertar” com a pista de Marina Bay.

O holandês já subiu ao pódio em Singapura quatro vezes, mas a vitória ainda não consta em seu histórico. Vale ressaltar, no entanto, que 2022 poderia ter sido o ano de sua primeira vitória. Verstappen foi de longe o mais rápido na sessão de classificação parcialmente chuvosa, mas teve que abandonar sua última volta porque a Red Bull cometeu um erro de cálculo quanto à quantidade de combustível em seu carro.

Em parte por esse motivo, Max reconheceu durante a quinta-feira de mídia que ainda tem “contas a acertar” em Singapura.

“Nos últimos anos, sempre tivemos dificuldades em baixas velocidades e ao passar por zebras, ao lidar com as irregularidades”, disse Verstappen quando questionado sobre por que o circuito de rua de Singapura sempre foi um calcanhar de Aquiles para a Red Bull.

“O carro deste ano provavelmente é mais competitivo em curvas de baixa velocidade, mas ainda temos dificuldades com os quiques e ao passar sobre as zebras. Sabemos disso".

“Então, é claro, tenho uma conta a acertar aqui, já que ainda não venci a corrida. Na verdade, todo ano eu volto e tento vencer, mas também precisamos ser realistas. Mas espero que possamos ser, digamos, um pouco mais competitivos este ano, em comparação com os últimos anos".

RB22 é 'coringa' após atualização de Baku?

Após o pódio duplo em Baku e a primeira vitória do ano na Malásia, a Red Bull tem motivos para otimismo. O grande pacote de atualizações introduzido em Baku – que também foi a última mudança significativa para o RB22 – parece ter tido um impacto imenso, embora Verstappen ressalte que sua eficácia pode variar de circuito para circuito.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“As atualizações vão funcionar, mas algumas pistas são naturalmente um pouco melhores para nós. Em Baku, estava muito mais frio e era mais difícil aquecer os pneus. A Malásia foi exatamente o oposto, e este é novamente um lugar quente onde os pneus aquecem bem, mas ainda temos nossas limitações".

“Para mim, este é mais um extremo em comparação com o que tivemos em Baku ou na Malásia, mas também sei que alguns outros carros são muito bons nas curvas de baixa velocidade, especialmente em circuitos de rua. Mas sim, queremos tentar ser competitivos e, digamos, disputar o pódio".

Além da Mercedes, a atenção nesse aspecto também se volta para a Ferrari, que, segundo Verstappen, lida extremamente bem com irregularidades e zebras e também parece competitiva nas curvas lentas.

O companheiro de equipe de Verstappen, Isack Hadjar, no entanto, está totalmente confiante de que a Red Bull pode superar sua “maldição de Singapura” este ano, justamente porque o pacote de atualizações já se mostrou eficaz em dois circuitos muito diferentes.

“Se eu me basear no meu entendimento do carro e desta temporada, não vejo motivo para não termos um bom desempenho em uma pista como essa”, disse Hadjar quando questionado pelo Motorsport.com sobre o equilíbrio entre o ponto forte da Red Bull em baixas velocidades e sua fraqueza ao passar pelas zebras.

“Especialmente se você observar as duas últimas etapas: foram duas pistas muito diferentes, Baku e Sepang. Elas não têm literalmente nada em comum, mas o carro teve um bom desempenho nas duas ocasiões. Então, sim, por que não aqui? Acho que você vai descobrir amanhã, assim como eu, mas estou torcendo pelo melhor".

Não são apenas Baku e a Malásia que dão confiança a Hadjar, mas também o segundo lugar que Verstappen conseguiu garantir em Madri. Segundo Hadjar, isso mostra que o RB22 pode não ser tão desastroso nas zebras quanto talvez se temesse.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Para ser sincero, mesmo não tendo pilotado em Madri, parecia que o Max estava indo muito bem no setor 1, com aquela chicane enorme. Ele conseguiu cortar por ali, mas ainda é algo que queremos melhorar".

“Ainda sinto, às vezes, que estou enfrentando limitações no comportamento do carro. Isso nem precisa ser sobre as zebras. Pode ser apenas uma pista irregular que perturba o carro. Então, sim, definitivamente ainda há algumas coisas que podemos melhorar".

Sprint em Singapura traz desafios adicionais

Em Singapura, neste fim de semana, no entanto, nem tudo vai depender do desempenho máximo absoluto do carro. É um fim de semana de sprint com apenas uma sessão de treinos livres, o que significa que a execução será crucial para que as equipes cheguem o mais perto possível do potencial máximo do carro em um curto espaço de tempo.

“É sempre assim: durante o dia, a aderência aqui é um pouco menor. Provavelmente é um pouco mais difícil para os pneus, mas o mais importante é encontrar um bom equilíbrio com o carro logo na TL1. Isso provavelmente vai nos ajudar muito pelo resto do fim de semana”, disse Verstappen quando questionado sobre os desafios de um fim de semana de sprint em Singapura.

“Na verdade, quando você pilota durante o dia em uma sprint, em comparação com a noite, os desafios são diferentes, mas, ao mesmo tempo, também sabemos que é muito difícil ultrapassar nesta pista. Então, acho que, no fim das contas, o mais importante é a classificação – tanto para o sprint quanto para a corrida, que normalmente define em que posição você vai terminar".

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