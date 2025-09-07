O mundo do automobilismo acaba estando sempre conectado, principalmente quando falamos sobre as categorias máximas. Por exemplo, dessa vez, Max Verstappen mostrou interesse em 'misturar' a Fórmula 1 com a MotoGP. Como? Comprando a sua própria equipe de duas rodas.

Segundo informações da Sky Sports, Jos Verstappen é quem está responsável por sondar as escuderias. As principais, no momento, são Honda e Aprilia, para avaliar como está a situação e se seria possível adquirir a LCR ou a Trackhouse.

Porém, esse sonho ainda não é realista o suficiente, como aponta Raymon Vermeulen, empresário do holandês: "Assumir uma equipe de MotoGP não é realista no momento. Tudo teria que estar muito alinhado. As chances disso acontecer são mínimas".

Até onde sabemos, Cecchinello está satisfeito e determinado a continuar gerindo sua própria equipe. Na Trackhouse, Justin Marks também deve continuar com seu projeto na MotoGP e não parece interessado em uma possível venda.

