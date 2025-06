O GP da Espanha terminou com um choque entre George Russell e Max Verstappen, isso porque, no fim da corrida, o tetracampeão acabou batendo no carro do britânico e foi punido com 10 segundos e três pontos em sua superlicença, o colocando na beira de uma suspensão na Fórmula 1.

Agora, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) publicou algumas explicações das diretrizes que os comissários seguem ao longo de um fim de semana. São essas 'regras' que definem como os casos devem ser julgados e quais são as penalidades cabíveis para cada assunto.

O documento foi compartilhado visando aumentar a transparência para o público, equipes e pilotos, e tentar diminuir as críticas por falta de consistência sobre as decisões tomadas.

Acontece que um ponto é interessante nesse novo documento: Max Verstappen poderia ter sido suspenso da próxima corrida automaticamente.

No caso entre Russell e Verstappen na Espanha, a batida não foi considerada intencional e, por esse motivo, o holandês foi punido com apenas 10 segundos e três pontos na superlicença. Todo o caso foi estudado e analisado com diversas câmeras e ângulos pelos comissários, mas, ainda assim, para uma parte dos fãs, a punição não foi o suficiente.

Para os comissários, a batida foi "sem consequências esportivas imediatas e óbvias", isso porque Russell não precisou abandonar a corrida. O documento esclarece a diferença entre essa situação e uma colisão "com intenção aparentemente deliberada ou imprudente".

Caso os comissários tivessem decidido que Verstappen bateu em Russell de propósito, pensando em levar algum tipo de vantagem, a penalidade teria sido ainda mais dura: 10 segundos de stop and go ou uma parada de 30 segundos. Mas o ponto mais sensível seriam os quatro pontos na carteira -- o que automaticamente suspenderia Max da corrida no Canadá.

Ao invés disso, o tetracampeão terminou a corrida ainda somando um ponto no campeonato, e pôde correr em Montreal, estando pendurado por um ponto na superlicença.

