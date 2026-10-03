VÍDEO F1 - Verstappen tira sarro de Hadjar após quali na Malásia: "Não lembra das suas poles?"

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Tetracampeão aproveitou bom momento da Red Bull para brincar com companheiro de equipe em coletiva com ele e Hamilton

Fabio Tarnapolsky
Editado:

Max Verstappen protagonizou um momento engraçado na coletiva de imprensa entre ele, Lewis Hamilton e Isack Hadjar ao final da classificação deste sábado (3) para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. Ao ser questionado sobre onde a pole position conquistada em Sepang entra em seu ranking pessoal, 'sacaneou' o companheiro de Red Bull.

Ele afirmou que não se lembra de todas as vezes em que começou da posição da honra para fazer a comparação. Em seguida, se vira para o heptacampeão, que é o maior da história nesse quesito, e perguntou se ele consegue se recordar; depois, faz a mesma coisa com o francês, para risos dos presentes.

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"Sinceramente, eu não me lembro de todas. Quer dizer, você pode imaginar? Eu não me lembro de todas elas", disse Verstappen ao ouvir o questionamento. "Lewis, você se lembra de todas?". O britânico ri, diz que não e o holandês complementa: "Com certeza não".

Hadjar, à sua esquerda, só observa calado até que é alvo da brincadeira. "Você não se lembra das suas poles?", pergunta Max, que em seguida motiva seu colega de garagem: "Elas estão chegando, estão chegando".

O bom humor vem acompanhado de um momento muito importante para a Red Bull no ano. O desempenho de Verstappen na classificação para o GP do Bahrein na Malásia representa a primeira pole position da equipe austríaca correndo com motor de fabricação própria.

 

Nem o tetracampeão nem Hadjar haviam conseguido sair do posto mais avançado no grid na atual temporada, que começou com dificuldades, citadas pelo holandês na entrevista após a sessão.

Em pista, o francês largaria muito próximo de seu companheiro, mas teve que pagar punição de cinco posições por ter excedido o limite de troca de componentes de seu motor antes da prova em Sepang. Assim, caiu para o oitavo lugar, mas a performance da Red Bull segue como um dos grandes destaques do fim de semana.

O GP do Bahrein na Malásia está marcado para as 4h (no horário de Brasília) deste domingo (4), com Verstappen na pole, Lewis Hamilton em segundo e o brasileiro Gabriel Bortoleto em 10º. O SporTV transmite a corrida para o Brasil na TV fechada e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

Verstappen e Hamilton voltam a dividir uma primeira fila da F1, fato que não ocorria desde o GP da Hungria de 2023.

Verstappen e Hamilton voltam a dividir uma primeira fila da F1, fato que não ocorria desde o GP da Hungria de 2023.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1

Cla Piloto # Tempo Pneus km/h
1 M. VerstappenRed Bull Racing 3

1'35.130

   209.763
2 L. HamiltonFerrari 44

+0.298

1'35.428

   209.108
3 A. AntonelliMercedes 12

+0.501

1'35.631

   208.664
4 C. LeclercFerrari 16

+0.536

1'35.666

   208.588
5 L. NorrisMcLaren 1

+0.627

1'35.757

   208.389
6 O. PiastriMcLaren 81

+0.632

1'35.762

   208.379
7 G. RussellMercedes 63

+0.741

1'35.871

   208.142
8 I. HadjarRed Bull Racing 6

+0.428

1'35.558

   208.823
9 P. GaslyAlpine 10

+2.080

1'37.210

   205.275
10 G. BortoletoAudi 5

+2.543

1'37.673

   204.302
11 L. LawsonRB 30

+1.893

1'37.023

   205.670
12 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+2.090

1'37.220

   205.254
13 C. Sainz Jr.Williams 55

+2.397

1'37.527

   204.607
14 L. StrollAston Martin Racing 18

+2.436

1'37.566

   204.526
15 N. HulkenbergAudi 27

+2.840

1'37.970

   203.682
16 O. BearmanHaas F1 Team 87

+2.850

1'37.980

   203.661
17 E. OconHaas F1 Team 31

+3.103

1'38.233

   203.137
18 A. AlbonWilliams 23

+3.470

1'38.600

   202.381
19 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+3.481

1'38.611

   202.358
20 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+3.803

1'38.933

   201.700
21 F. ColapintoAlpine 43

+2.049

1'37.179

   205.340
22 A. LindbladRB 41

+2.753

1'37.883

   203.863

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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