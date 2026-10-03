VÍDEO F1 - Verstappen tira sarro de Hadjar após quali na Malásia: "Não lembra das suas poles?"

Max Verstappen protagonizou um momento engraçado na coletiva de imprensa entre ele, Lewis Hamilton e Isack Hadjar ao final da classificação deste sábado (3) para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. Ao ser questionado sobre onde a pole position conquistada em Sepang entra em seu ranking pessoal, 'sacaneou' o companheiro de Red Bull.

Ele afirmou que não se lembra de todas as vezes em que começou da posição da honra para fazer a comparação. Em seguida, se vira para o heptacampeão, que é o maior da história nesse quesito, e perguntou se ele consegue se recordar; depois, faz a mesma coisa com o francês, para risos dos presentes.

"Sinceramente, eu não me lembro de todas. Quer dizer, você pode imaginar? Eu não me lembro de todas elas", disse Verstappen ao ouvir o questionamento. "Lewis, você se lembra de todas?". O britânico ri, diz que não e o holandês complementa: "Com certeza não".

Hadjar, à sua esquerda, só observa calado até que é alvo da brincadeira. "Você não se lembra das suas poles?", pergunta Max, que em seguida motiva seu colega de garagem: "Elas estão chegando, estão chegando".

O bom humor vem acompanhado de um momento muito importante para a Red Bull no ano. O desempenho de Verstappen na classificação para o GP do Bahrein na Malásia representa a primeira pole position da equipe austríaca correndo com motor de fabricação própria.

Nem o tetracampeão nem Hadjar haviam conseguido sair do posto mais avançado no grid na atual temporada, que começou com dificuldades, citadas pelo holandês na entrevista após a sessão.

Em pista, o francês largaria muito próximo de seu companheiro, mas teve que pagar punição de cinco posições por ter excedido o limite de troca de componentes de seu motor antes da prova em Sepang. Assim, caiu para o oitavo lugar, mas a performance da Red Bull segue como um dos grandes destaques do fim de semana.

O GP do Bahrein na Malásia está marcado para as 4h (no horário de Brasília) deste domingo (4), com Verstappen na pole, Lewis Hamilton em segundo e o brasileiro Gabriel Bortoleto em 10º. O SporTV transmite a corrida para o Brasil na TV fechada e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

Verstappen e Hamilton voltam a dividir uma primeira fila da F1, fato que não ocorria desde o GP da Hungria de 2023. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1

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