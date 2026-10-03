VÍDEO F1 - Verstappen tira sarro de Hadjar após quali na Malásia: "Não lembra das suas poles?"
Tetracampeão aproveitou bom momento da Red Bull para brincar com companheiro de equipe em coletiva com ele e Hamilton
Max Verstappen protagonizou um momento engraçado na coletiva de imprensa entre ele, Lewis Hamilton e Isack Hadjar ao final da classificação deste sábado (3) para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. Ao ser questionado sobre onde a pole position conquistada em Sepang entra em seu ranking pessoal, 'sacaneou' o companheiro de Red Bull.
Ele afirmou que não se lembra de todas as vezes em que começou da posição da honra para fazer a comparação. Em seguida, se vira para o heptacampeão, que é o maior da história nesse quesito, e perguntou se ele consegue se recordar; depois, faz a mesma coisa com o francês, para risos dos presentes.
"Sinceramente, eu não me lembro de todas. Quer dizer, você pode imaginar? Eu não me lembro de todas elas", disse Verstappen ao ouvir o questionamento. "Lewis, você se lembra de todas?". O britânico ri, diz que não e o holandês complementa: "Com certeza não".
Hadjar, à sua esquerda, só observa calado até que é alvo da brincadeira. "Você não se lembra das suas poles?", pergunta Max, que em seguida motiva seu colega de garagem: "Elas estão chegando, estão chegando".
O bom humor vem acompanhado de um momento muito importante para a Red Bull no ano. O desempenho de Verstappen na classificação para o GP do Bahrein na Malásia representa a primeira pole position da equipe austríaca correndo com motor de fabricação própria.
Nem o tetracampeão nem Hadjar haviam conseguido sair do posto mais avançado no grid na atual temporada, que começou com dificuldades, citadas pelo holandês na entrevista após a sessão.
Em pista, o francês largaria muito próximo de seu companheiro, mas teve que pagar punição de cinco posições por ter excedido o limite de troca de componentes de seu motor antes da prova em Sepang. Assim, caiu para o oitavo lugar, mas a performance da Red Bull segue como um dos grandes destaques do fim de semana.
O GP do Bahrein na Malásia está marcado para as 4h (no horário de Brasília) deste domingo (4), com Verstappen na pole, Lewis Hamilton em segundo e o brasileiro Gabriel Bortoleto em 10º. O SporTV transmite a corrida para o Brasil na TV fechada e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.
Verstappen e Hamilton voltam a dividir uma primeira fila da F1, fato que não ocorria desde o GP da Hungria de 2023.
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
1'35.130
|209.763
|2
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.298
1'35.428
|209.108
|3
|A. AntonelliMercedes
|12
|
+0.501
1'35.631
|208.664
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|
+0.536
1'35.666
|208.588
|5
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.627
1'35.757
|208.389
|6
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.632
1'35.762
|208.379
|7
|G. RussellMercedes
|63
|
+0.741
1'35.871
|208.142
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+0.428
1'35.558
|208.823
|9
|P. GaslyAlpine
|10
|
+2.080
1'37.210
|205.275
|10
|G. BortoletoAudi
|5
|
+2.543
1'37.673
|204.302
|11
|L. LawsonRB
|30
|
+1.893
1'37.023
|205.670
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+2.090
1'37.220
|205.254
|13
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+2.397
1'37.527
|204.607
|14
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+2.436
1'37.566
|204.526
|15
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+2.840
1'37.970
|203.682
|16
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+2.850
1'37.980
|203.661
|17
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+3.103
1'38.233
|203.137
|18
|A. AlbonWilliams
|23
|
+3.470
1'38.600
|202.381
|19
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+3.481
1'38.611
|202.358
|20
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
+3.803
1'38.933
|201.700
|21
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+2.049
1'37.179
|205.340
|22
|A. LindbladRB
|41
|
+2.753
1'37.883
|203.863
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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