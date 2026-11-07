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F1: Verstappen troca motor e largará do fim do grid no GP de São Paulo

Piloto pode repetir feito de 2024 quando iniciou a corrida em 17º

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen vai trocar todos os componentes da unidade de potência e, por isso, largará do fim do grid no GP de São Paulo de Fórmula 1.

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Assim como em 2024, o holandês aproveita a etapa brasileira para fazer a troca. Em entrevista à Sky Sports F1, o chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, confirmou a mudança e a provável punição: “Ele largará lá de trás, uma posição que conhece muito bem aqui, depois dos últimos dois anos, mas ele já realizou alguns milagres no passado. Temos certeza de que ele fará outro este ano.”

Na edição de 2024, depois de uma classificação caótica na chuva em Interlagos, Verstappen foi punido por trocar o câmbio, largou em 17º e venceu a corrida. A punição agora se deve ao fato de esta ser a primeira vez que ele ultrapassa o limite de componentes permitido na temporada.

A classificação do GP de São Paulo acontece neste sábado, a partir das 15h. 

Confira a programação do GP de São Paulo de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 14h00

TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO)  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO)   
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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