Max Verstappen vai trocar todos os componentes da unidade de potência e, por isso, largará do fim do grid no GP de São Paulo de Fórmula 1.

Assim como em 2024, o holandês aproveita a etapa brasileira para fazer a troca. Em entrevista à Sky Sports F1, o chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, confirmou a mudança e a provável punição: “Ele largará lá de trás, uma posição que conhece muito bem aqui, depois dos últimos dois anos, mas ele já realizou alguns milagres no passado. Temos certeza de que ele fará outro este ano.”

Na edição de 2024, depois de uma classificação caótica na chuva em Interlagos, Verstappen foi punido por trocar o câmbio, largou em 17º e venceu a corrida. A punição agora se deve ao fato de esta ser a primeira vez que ele ultrapassa o limite de componentes permitido na temporada.

A classificação do GP de São Paulo acontece neste sábado, a partir das 15h.

Confira a programação do GP de São Paulo de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 14h00 TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO) SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO) Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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