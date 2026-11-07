F1: Verstappen troca motor e largará do fim do grid no GP de São Paulo
Piloto pode repetir feito de 2024 quando iniciou a corrida em 17º
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen vai trocar todos os componentes da unidade de potência e, por isso, largará do fim do grid no GP de São Paulo de Fórmula 1.
Assim como em 2024, o holandês aproveita a etapa brasileira para fazer a troca. Em entrevista à Sky Sports F1, o chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, confirmou a mudança e a provável punição: “Ele largará lá de trás, uma posição que conhece muito bem aqui, depois dos últimos dois anos, mas ele já realizou alguns milagres no passado. Temos certeza de que ele fará outro este ano.”
Na edição de 2024, depois de uma classificação caótica na chuva em Interlagos, Verstappen foi punido por trocar o câmbio, largou em 17º e venceu a corrida. A punição agora se deve ao fato de esta ser a primeira vez que ele ultrapassa o limite de componentes permitido na temporada.
A classificação do GP de São Paulo acontece neste sábado, a partir das 15h.
Confira a programação do GP de São Paulo de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|12h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|11h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|14h00
|
TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
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|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|19h (AO VIVO)
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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