Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Verstappen utilizava 'truque psicológico' para provocar Hamilton nos bastidores; entenda

Ex-engenheiro de performance do holandês revelou tática para incomodar heptacampeão após corridas

Olivia Nogueira
Publicado:
Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Na Fórmula 1, muitas vezes, o que separa o campeão do vice são pequenos detalhes. Em 2021, Max Verstappen e Lewis Hamilton chegaram a última corrida do ano com a pontuação empatada após uma temporada marcada por disputas intensas e a certeza de que o fator mental seria decisivo. E, no meio desse duelo, o holandês, que terminou o ano com seu primeiro título, encontrou uma forma de incomodar o rival fora da pista. 

Leia também:

Ex-engenheiro de performance de Verstappen, Bradley Scanes revelou um 'truque' que o tetracampeão passou a utilizar com Hamilton por ficar irritado com o tempo que o britânico levava para ficar pronto após as corridas. 

"Quando comecei a trabalhar com Max, os três primeiros colocados iam para a 'sala de resfriamento' depois da corrida ou após a classificação; havia uma área reservada para isso. E Lewis sempre demorava para se aprontar. Ele queria tirar todo o macacão, arrumar o cabelo, vestir a própria roupa, enquanto o Max apenas trocava o macacão ou ia como estava para a coletiva de imprensa", falou em entrevista ao podcast High Performance

Incomodado com a demora do heptacampeão, a equipe de Verstappen decidiu 'inverter' a situação: "Com o tempo, nós começamos a trocar cada parte do kit (pós-corrida) e dava para ver o Max levando cada vez mais tempo. Passamos a trocar o uniforme completo e a virada foi que Max realmente começou a demorar — e Lewis é que passou a ter que esperar por ele", explicou. 

"Era uma forma de dizer, numa espécie de jogo de poder: ‘Não vamos mais esperar por você. O bastão foi passado, agora é a nossa vez’", finalizou. 

Olivia Nogueira Fórmula 1
