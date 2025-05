Max Verstappen afirmou que foi ultrapassado e deixado para trás pelas McLarens durante trechos longos dos treinos em Ímola. Enquanto isso, o consultor da equipe, Helmut Marko, disse que a Red Bull ainda está perdendo cerca de quatro décimos para os rivais na Fórmula 1.

O atual campeão mundial enfrentou dificuldades no TL1 e terminou o dia em quinto lugar após uma sessão um pouco mais positiva no TL2, mas ainda ficou mais de quatro décimos atrás do líder Oscar Piastri e de seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris.

A Red Bull trouxe várias atualizações para Imola, incluindo uma nova tampa do motor, suspensão traseira modificada e ajustes na parte traseira do carro. No entanto, a McLaren também trouxe melhorias para o tradicional circuito italiano e parece improvável que a Red Bull tenha conseguido reduzir significativamente a diferença para a rival em ritmo de corrida.

"Tentamos várias pequenas coisas, algumas funcionaram melhor do que outras, mas no geral não estamos rápidos o suficiente no momento", disse Verstappen à Sky.

Quando lhe perguntaram se ele estava confiante de que ainda poderia conseguir sua quarta pole da temporada em uma volta, como fez há duas semanas, ele disse que "não é muito provável no momento. Definitivamente, precisamos trabalhar um pouco mais para melhorar nosso equilíbrio nas curvas e sermos mais rápidos".

"Fomos ultrapassados pela McLaren nas etapas longas, o que diz muito, não é? Eles estão se distanciando. Mas, mesmo assim, foi um pouco difícil hoje em comparação com as outras equipes ao nosso redor", completou.

O conselheiro da equipe, Helmut Marko, também se manifestou de forma semelhante, dizendo que a Red Bull havia feito algum progresso em relação ao "deprimente" fim de semana de Miami, quando Verstappen terminou 40 segundos atrás de Piastri, mas não o suficiente para estar no grupo da frente.

"Decepcionante. A McLaren ainda está, ao que parece, quatro décimos à nossa frente. Isso é muito nesta pista", disse o austríaco. "Fizemos algum progresso com nossas atualizações, mas basicamente não nos aproximamos muito. O fato é que a McLaren tem uma vantagem absoluta."

"Em Miami, estávamos sete décimos atrás na corrida e aqui parece que estamos cerca de quatro. Isso significaria que demos um passo à frente, mas vamos esperar para ver como será a classificação e como os pneus se degradarão na corrida. Parece ter melhorado um pouco. Além disso, temos algo positivo: Yuki está a um décimo de Max e está se saindo bem com essa configuração", finalizou Marko.

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

