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F1: Verstappen vê Red Bull "menos estressante" após saída de Horner

Tetracampeão elogia ambiente mais tranquilo sob comando de Laurent Mekies e afirma que prefere relações menos tensas dentro da equipe e entre rivais

Alex Harrington
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Mason Getty Images

Max Verstappen afirmou que o ambiente na Red Bull se tornou menos estressante desde a saída de Christian Horner, substituído por Laurent Mekies no comando da equipe de Fórmula 1 em 2025. O tetracampeão mundial destacou a redução das tensões internas e demonstrou satisfação com a maneira como o time vem trabalhando sob a nova direção.

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“Para ser sincero, gosto de ver as pessoas se dando bem. Não é agradável quando existe uma tensão constante entre elas”, declarou Verstappen à agência de notícias Press Association, ao ser questionado sobre o antigo chefe. O holandês também ressaltou que, embora os conflitos despertem interesse do público, um relacionamento amigável entre as equipes é mais saudável para quem trabalha na categoria.

“Não é tão apimentado, mas gosto bastante de como as coisas estão acontecendo neste momento, especialmente do comportamento de todos, digamos assim”, acrescentou. Verstappen explicou que a redução dos conflitos também ajuda a diminuir as pressões enfrentadas pelos integrantes da F1.

“É menos estressante. Todos nós levamos uma vida estressante e, quando conseguimos eliminar um pouco desse estresse de vez em quando, é algo positivo.”

Horner deixou a Red Bull em 2025, após um período marcado por controvérsias e resultados irregulares. O britânico comandava a equipe desde sua estreia na F1, em 2005, e participou diretamente da conquista dos quatro títulos mundiais de Verstappen. Mekies, que anteriormente dirigia a Racing Bulls, assumiu a responsabilidade de liderar a reorganização da escuderia austríaca.

Apesar de demonstrar preferência pelo ambiente atual, Verstappen reconheceu a competência de Horner e não descartou um eventual retorno do ex-dirigente ao campeonato.

“Ele demonstrou que fez um bom trabalho. É claro que as pessoas espalham muitos rumores e não sei quanto disso é verdade. Não quero parecer grosseiro, mas também não é um problema meu, nem algo que me preocupe”, afirmou.

“Ele quer voltar e, se houver uma boa oportunidade, tenho certeza de que fará isso. Mas não sei onde será”, completou o holandês.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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