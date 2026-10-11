F1 - Verstappen vence, Antonelli vai ao pódio e Bortoleto abandona: Confira resultado final do GP de Singapura

Após vencer a sprint e conseguir a pole em Marina Bay, Max Verstappen foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no GP de Singapura de Fórmula 1. O holandês dominou de ponta a ponta, seguido por Charles Leclerc e Kimi Antonelli.

Lando Norris, da McLaren, e Oscar Piastri completaram o top cinco. Vice-líder do campeonato, George Russell largou da última colocação devido a punições por ter trocado peças importantes do carro e terminou em nono.

Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto saiu da 14ª posição, mas abandonou nas voltas iniciais com problemas na caixa de câmbio.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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