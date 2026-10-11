F1 - Verstappen vence, Antonelli vai ao pódio e Bortoleto abandona: Confira resultado final do GP de Singapura

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Holandês liderou todas as 62 voltas em Marina Bay

Redação Motorsport.com
Publicado:

Após vencer a sprint e conseguir a pole em Marina Bay, Max Verstappen foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no GP de Singapura de Fórmula 1. O holandês dominou de ponta a ponta, seguido por Charles Leclerc e Kimi Antonelli

Leia também:

Lando Norris, da McLaren, e Oscar Piastri completaram o top cinco. Vice-líder do campeonato, George Russell largou da última colocação devido a punições por ter trocado peças importantes do carro e terminou em nono. 

Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto saiu da 14ª posição, mas abandonou nas voltas iniciais com problemas na caixa de câmbio. 

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 62

-

     1 25   Red Bull Red Bull
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 62

+7.335

7.335

 7.335   2 18   Ferrari Ferrari
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 62

+24.573

24.573

 17.238   2 15   Mercedes Mercedes
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 62

+40.506

40.506

 15.933   1 12   McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 62

+49.644

49.644

 9.138   2 10   McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 62

+53.188

53.188

 3.544   1 8   Ferrari Ferrari
7 New Zealand L. Lawson RB 30 62

+1'21.666

1'21.666

 28.478   1 6   RB Red Bull
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 62

+1'23.386

1'23.386

 1.720   1 4   Audi Audi
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 62

+1'24.677

1'24.677

 1.291   1 2   Mercedes Mercedes
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 62

+1'30.862

1'30.862

 6.185   1 1   Red Bull Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 61

1 lap

     1     Alpine Mercedes
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 61

1 lap

     1     Haas Ferrari
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 61

1 lap

     1     Haas Ferrari
14 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 61

1 lap

     1     Williams Mercedes
15 United Kingdom A. Lindblad RB 41 61

1 lap

     1     RB Red Bull
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 61

1 lap

     1     Aston Martin Honda
17 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 60

2 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Thailand A. Albon Williams 23 59

3 laps

     3   Abandono Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 59

3 laps

     1     Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 36

26 laps

     1   Abandono Aston Martin Honda
dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43 29

33 laps

         Abandono Alpine Mercedes
dnf Brazil G. Bortoleto Audi 5 7

55 laps

         Abandono Audi Audi
Ver resultados completos

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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