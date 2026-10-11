F1 - Verstappen vence, Antonelli vai ao pódio e Bortoleto abandona: Confira resultado final do GP de Singapura
Holandês liderou todas as 62 voltas em Marina Bay
Após vencer a sprint e conseguir a pole em Marina Bay, Max Verstappen foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no GP de Singapura de Fórmula 1. O holandês dominou de ponta a ponta, seguido por Charles Leclerc e Kimi Antonelli.
Lando Norris, da McLaren, e Oscar Piastri completaram o top cinco. Vice-líder do campeonato, George Russell largou da última colocação devido a punições por ter trocado peças importantes do carro e terminou em nono.
Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto saiu da 14ª posição, mas abandonou nas voltas iniciais com problemas na caixa de câmbio.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|62
|
-
|1
|25
|Red Bull
|Red Bull
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|62
|
+7.335
7.335
|7.335
|2
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|62
|
+24.573
24.573
|17.238
|2
|15
|Mercedes
|Mercedes
|4
|L. Norris McLaren
|1
|62
|
+40.506
40.506
|15.933
|1
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|62
|
+49.644
49.644
|9.138
|2
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|62
|
+53.188
53.188
|3.544
|1
|8
|Ferrari
|Ferrari
|7
|L. Lawson RB
|30
|62
|
+1'21.666
1'21.666
|28.478
|1
|6
|RB
|Red Bull
|8
|N. Hulkenberg Audi
|27
|62
|
+1'23.386
1'23.386
|1.720
|1
|4
|Audi
|Audi
|9
|G. Russell Mercedes
|63
|62
|
+1'24.677
1'24.677
|1.291
|1
|2
|Mercedes
|Mercedes
|10
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|62
|
+1'30.862
1'30.862
|6.185
|1
|1
|Red Bull
|Red Bull
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|61
|
1 lap
|1
|Alpine
|Mercedes
|12
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|61
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|13
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|61
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|14
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|61
|
1 lap
|1
|Williams
|Mercedes
|15
|A. Lindblad RB
|41
|61
|
1 lap
|1
|RB
|Red Bull
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|61
|
1 lap
|1
|Aston Martin
|Honda
|17
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|60
|
2 laps
|2
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|A. Albon Williams
|23
|59
|
3 laps
|3
|Abandono
|Williams
|Mercedes
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|59
|
3 laps
|1
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|36
|
26 laps
|1
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|F. Colapinto Alpine
|43
|29
|
33 laps
|Abandono
|Alpine
|Mercedes
|dnf
|G. Bortoleto Audi
|5
|7
|
55 laps
|Abandono
|Audi
|Audi
|Ver resultados completos
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