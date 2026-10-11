F1: Verstappen vence de ponta a ponta e Bortoleto abandona em Singapura; Participe do debate AO VIVO no Pódio
Charles Leclerc e Kimi Antonelli completaram o pódio em Marina Bay
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