Na madrugada brasileira deste domingo, a Fórmula 1 realizou o GP da China, quinta de 24 etapas deste ano. E quem venceu foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull. O pódio de Xangai foi completado por Lando Norris, britânico da McLaren, e Sergio Pérez, mexicano da Red Bull, respectivamente.

A corrida

Na largada (acima), o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, 'pulou' de terceiro para segundo, embora posteriormente tenha 'tomado o troco' de Pérez (abaixo). Pole position, Verstappen se manteve à frente do pelotão.

No meio do top 10, a dupla da Ferrari, composta pelo monegasco Charles Leclerc e pelo espanhol Carlos Sainz, largou mal, com ambos perdendo posição para o britânico George Russell, que saltou de oitavo para sexto com a Mercedes. Esta viu seu outro piloto inglês, Lewis Hamilton, caiu de 18º para 19º.

Pouco depois, Alonso foi ultrapassado por Norris, que se utilizou do DRS para passar (abaixo) o bicampeão. Na sequência, foi a vez de Leclerc dar o troco em Russell. Logo após, Charles também passou o australiano Oscar Piastri, da McLaren. George, por sua vez, fez pit para instalar novos médios.

A dupla da Red Bull também parou para instalar duros, com Norris e Leclerc ficando na pista e assumindo provisoriamente as posições de liderança. Na volta 16, Verstappen passou Leclerc, apesar de o ferrarista ainda não ter parada. Um pouco atrás, Sergio 'emulou' Max e passou Sainz. Piastri foi ao pit.

Logo depois, com 18 das 56 voltas completadas, Carlos também parou -- seu compatriota Fernando já havia feito seu pit, trocando pneus médios por duros, como todos do pelotão da frente que pararam. No 20º giro, Max passou Lando e reassumiu a ponta, com o piloto da McLaren estendendo o primeiro stint.

Na sequência, o finlandês Valtteri Bottas, da Sauber, parou na pista por causa de uma falha na unidade de potência. Safety car virtual acionado, de modo que Norris e Leclerc, que ainda não haviam parado, fizeram seus pits.

Logo após, safety car 'de verdade' acionado, de modo que as Red Bull pararam de novo, para outro jogo de duros. Alonso pôs macios. O safety car saiu na volta 27, mas Lance Stroll, da Aston, bateu em Daniel Ricciardo, da RB. O australiano detonou o canadense: veja as 'doces' palavras clicando no vídeo abaixo:

Já o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, atingiu Yuki Tsunoda, japonês da RB, com os incidentes (acima) gerando novo acionamento do carro de segurança. Stroll e Magnussen foram punidos com 10 segundos acrescidos aos seus tempos de prova.

No 31º giro, bandeira verde. Com a dinâmica de pits, Verstappen seguiu em primeiro, seguido por Norris, Leclerc e Pérez, com Alonso completando o top 5. Antes da 40ª volta, Sergio já havia passado Charles, iniciando a caça a Lando. Mais atrás, Hamilton passou o alemão Nico Hulkenberg, da Haas, e foi a nono. Na volta 44, Alonso, que não tinha duros para a corrida, fez outro pit e colocou médios, perdendo posições. Verstappen seguiu soberano na liderança e venceu mais uma vez, à frente de Norris e Pérez.

