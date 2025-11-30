Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Verstappen vence GP do Catar após erro grotesco da McLaren; veja resultado final

Max e Norris estão separados por apenas 12 pontos antes da última corrida

Redação Motorsport.com
Publicado:

A McLaren fez uma classificação muito boa, mas perdeu tudo ao escolher não parar seus dois pilotos durante o único Safety Car do GP do Catar de Fórmula 1. Isso permitiu Max Verstappen avançar e conquistar a vitória, tendo Oscar Piastri apenas em segundo e Carlos Sainz em terceiro.

Importante ressaltar que todos os pilotos foram obrigados a fazer duas paradas depois de 25 voltas com os mesmos pneus, no entanto, a maioria optou por parar logo atrás de Verstappen quando Nico Hulkenberg abandonou a corrida.

Piastri e Norris ficaram na pista e sofreram bastante tentando abrir diferença para o tetracampeão, mas o carro não teve a dominância esperada.

Gabriel Bortoleto, que se classificou em 14°, mas largou em 19° após cumprir a punição de Las Vegas, fez uma boa recuperação e terminou em 13°, em uma pista que ele conhece bem. Os dois pilotos da Ferrari, por sua vez, tiveram mais um domingo com muita dor de cabeça, apesar de Lewis Hamilton ter conseguido se recuperar bem.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 57

-

     2 25   Red Bull Red Bull
2 Australia O. Piastri McLaren 81 57

+7.995

7.995

 7.995   2 18   McLaren Mercedes
3 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 57

+22.665

22.665

 14.670   2 15   Williams Mercedes
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 57

+23.315

23.315

 0.650   2 12   McLaren Mercedes
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 57

+28.317

28.317

 5.002   2 10   Mercedes Mercedes
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 57

+48.599

48.599

 20.282   2 8   Mercedes Mercedes
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 57

+54.045

54.045

 5.446   2 6   Aston Martin Mercedes
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 57

+56.785

56.785

 2.740   2 4   Ferrari Ferrari
9 New Zealand L. Lawson RB 30 57

+1'00.073

1'00.073

 3.288   2 2   RB Honda
10 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 57

+1'01.770

1'01.770

 1.697   2 1   Red Bull Red Bull
11 Thailand A. Albon Williams 23 57

+1'06.931

1'06.931

 5.161   2     Williams Mercedes
12 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 57

+1'17.730

1'17.730

 10.799   2     Ferrari Ferrari
13 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 57

+1'24.812

1'24.812

 7.082   2     Sauber Ferrari
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 56

1 lap

     2     Alpine Renault
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 56

1 lap

     3     Haas Ferrari
16 France P. Gasly Alpine 10 56

1 lap

     2     Alpine Renault
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

 

     4     Aston Martin Mercedes
dnf France I. Hadjar RB 6 55

 

     3     RB Honda
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 41

 

     4   Abandono Haas Ferrari
dnf Germany N. Hulkenberg Sauber 27 6

 

         Colisão Sauber Ferrari
