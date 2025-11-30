F1: Verstappen vence GP do Catar após erro grotesco da McLaren; veja resultado final
Max e Norris estão separados por apenas 12 pontos antes da última corrida
A McLaren fez uma classificação muito boa, mas perdeu tudo ao escolher não parar seus dois pilotos durante o único Safety Car do GP do Catar de Fórmula 1. Isso permitiu Max Verstappen avançar e conquistar a vitória, tendo Oscar Piastri apenas em segundo e Carlos Sainz em terceiro.
Importante ressaltar que todos os pilotos foram obrigados a fazer duas paradas depois de 25 voltas com os mesmos pneus, no entanto, a maioria optou por parar logo atrás de Verstappen quando Nico Hulkenberg abandonou a corrida.
Piastri e Norris ficaram na pista e sofreram bastante tentando abrir diferença para o tetracampeão, mas o carro não teve a dominância esperada.
Gabriel Bortoleto, que se classificou em 14°, mas largou em 19° após cumprir a punição de Las Vegas, fez uma boa recuperação e terminou em 13°, em uma pista que ele conhece bem. Os dois pilotos da Ferrari, por sua vez, tiveram mais um domingo com muita dor de cabeça, apesar de Lewis Hamilton ter conseguido se recuperar bem.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|57
|
-
|2
|25
|Red Bull
|Red Bull
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|57
|
+7.995
7.995
|7.995
|2
|18
|McLaren
|Mercedes
|3
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|57
|
+22.665
22.665
|14.670
|2
|15
|Williams
|Mercedes
|4
|L. Norris McLaren
|4
|57
|
+23.315
23.315
|0.650
|2
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|57
|
+28.317
28.317
|5.002
|2
|10
|Mercedes
|Mercedes
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|57
|
+48.599
48.599
|20.282
|2
|8
|Mercedes
|Mercedes
|7
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|57
|
+54.045
54.045
|5.446
|2
|6
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|57
|
+56.785
56.785
|2.740
|2
|4
|Ferrari
|Ferrari
|9
|L. Lawson RB
|30
|57
|
+1'00.073
1'00.073
|3.288
|2
|2
|RB
|Honda
|10
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|57
|
+1'01.770
1'01.770
|1.697
|2
|1
|Red Bull
|Red Bull
|11
|A. Albon Williams
|23
|57
|
+1'06.931
1'06.931
|5.161
|2
|Williams
|Mercedes
|12
|L. Hamilton Ferrari
|44
|57
|
+1'17.730
1'17.730
|10.799
|2
|Ferrari
|Ferrari
|13
|G. Bortoleto Sauber
|5
|57
|
+1'24.812
1'24.812
|7.082
|2
|Sauber
|Ferrari
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|56
|
1 lap
|2
|Alpine
|Renault
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|56
|
1 lap
|3
|Haas
|Ferrari
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|56
|
1 lap
|2
|Alpine
|Renault
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|55
|
|4
|Aston Martin
|Mercedes
|dnf
|I. Hadjar RB
|6
|55
|
|3
|RB
|Honda
|dnf
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|41
|
|4
|Abandono
|Haas
|Ferrari
|dnf
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|6
|
|Colisão
|Sauber
|Ferrari
|Ver resultados completos
