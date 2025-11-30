Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP do Catar de Fórmula 1, com Oscar Piastri e Carlos Sainz completando o pódio da penúltima etapa da temporada. Com Norris terminando a corrida em quarto lugar, a disputa fica em aberto para o GP de Abu Dhabi, que decidirá o grande campeão de 2025.

Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, largou do fundo do grid, mas ganhou posições e terminou a prova de Losail em 15º.

Como foi o GP do Catar de F1?

Oscar Piastri largou bem e permaneceu na ponta, enquanto Verstappen ultrapassou Norris e assumiu a segunda colocação. O britânico da McLaren já começou a ser pressionado por Antonelli em seguida.

Hamilton, que largou de 17º, tentava escalar o pelotão. Bortoleto, permaneceu em 19º no início, enquanto Hulkenberg, que largou de pneus macios, subiu para 10º depois de passar Leclerc, e, nas voltas seguintes, começou a perseguir Gasly, que teve um retorno inseguro à pista notado pelos comissários.

A FIA decidiu apenas advertir o francês da Alpine, enquanto Ocon começou a ser investigado e punido em cinco segundos por uma queima de largada.

Na sétima volta, Hulkenberg rodou na tentativa de ultrapassar Gasly, com o carro do francês tocando na roda traseira direita do piloto da Sauber, que bateu na barreira protetiva e parou o monoposto, abandonando a prova e causando a entrada do safety car. Pierre também teve problemas envolvendo o furo de um dos pneus.

Nesse primeiro momento, a maioria dos pilotos foram para os boxes para trocarem de pneus, enquanto a dupla da McLaren permaneceu na pista. Na relargada, Piastri e Norris permaneceram na ponta, abrindo mais de dois segundos de diferença entre Verstappen, na terceira colocação, e Lando.

Possíveis infrações de bandeira amarela por Albon, Bortoleto e Stroll foram notados pelos comissários na volta 16. No entanto, nenhum dos casos foi investigado pela FIA. Na ponta, Piastri e Norris seguiam ampliando a vantagem para o restante do pelotão, com mais de sete segundos entre Verstappen e o australiano.

No entanto, pelo limite obrigatório de 25 voltas com o mesmo pneu estabelecido pela Pirelli, a McLaren teve que chamar os pilotos, que não haviam parado, para os boxes. Piastri foi o primeiro a fazer o pit stop, na volta 25, enquanto Norris trocou os compostos na volta seguinte.

Oscar, com sorte, saiu na frente de Alonso, evitando um 'trem de DRS' liderado pelo piloto da Aston Martin. Norris, com uma boa parada de 2.2s, saiu atrás do companheiro de equipe, mas o bicampeão pressionou a saída de Lando. Nesse momento, Verstappen assumiu a ponta pela primeira vez, seguido de Sainz e Antonelli.

Stroll, mesmo livre da punição por infrigir uma bandeira amarela, foi penalizado em cinco segundos por passar do limite de velocidade dentro do pitlane.

Na volta 30, Piastri perseguiu e ultrapassou Antonelli com o DRS, assumindo a terceira colocação, enquanto Norris também diminuia a diferença para o jovem italiano da Mercedes.

Com o limite máximo de uso dos pneus, Verstappen foi chamado para os boxes na volta 33, enquanto Antonelli seguia se defendendo de Norris. Com o restante dos pilotos fazendo suas paradas, Piastri assumiu a liderança, enquanto Lando subiu para a segunda colocação.

Retornando para a pista, a maioria dos pilotos, incluindo Verstappen, Sainz e Antonelli, trocaram para compostos duros, enquanto Bortoleto calçou compostos macios em uma estratégia arriscada.

Nos boxes, uma peça fez o carro de Bearman ficar elevado e não conseguir sair para o pitlane. Esse incidente com o piloto da Haas foi notado pelos comissários e, pouco depois, punido com um 'Stop and Go' (parada nos boxes sem poder mexer no carro) de 10 segundos. Por isso, OIiver retirou o carro para a garagem da escuderia americana, abandonando a prova.

Nos instantes seguintes, Norris deslizou e quase perdeu o controle do carro, o que fez a vantagem de Piastri aumentar para mais de seis segundos e Verstappen diminuir a diferença para o atual líder do campeonato. No entanto, Piastri também deslizou mais a frente, mas sem perder muito tempo.

Na volta 43, Verstappen se aproximava rapidamente de Norris, já podendo abrir asa móvel, enquanto a McLaren decidiu antecipar a parada de Piastri, que voltou para a pista em terceiro com pneus duros depois de um excelente pit stop de 1.8s. Duas voltas depois, Norris trocou os compostos médios para duros, saindo depois de Sainz e Antonelli.

Na volta 45, Alonso rodou, mas conseguiu permanecer na pista, perdendo posições de pista para Hadjar e Russell. Enquanto isso, Norris deu uma leve saída de frente e perdeu segundos preciosos na disputa com Antonelli.

No entanto, o britânico se aproximava do piloto da Mercedes, liderando uma disputa até os últimos instantes, conseguindo ultrapassá-lo na última volta. Enquanto isso, Bortoleto ganhou uma posição depois de Stroll cumprir a punição de cinco segundos na parada.

Faltando duas voltas para o fim, o pneu de Hadjar furou, com o francês perdendo posições e ficando em último. Com isso, Bortoleto ganhou mais uma posição e terminou em 13º.

Na frente, com mais de 10 segundos de vantagem para Piastri, Verstappen seguia na liderança com tranquilidade, com Sainz completando o pódio.

