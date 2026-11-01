F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo

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Lewis Hamilton foi segundo colocado e completou pódio

Olivia Nogueira
Publicado:
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Kimi Antonelli garantiu o título de 2026 da Fórmula 1 no GP do México! O italiano terminou a corrida na terceira colocação, resultado mais do que suficiente para 'fechar' o campeonato com quatro corridas de antecipação, mas foi Max Verstappen o primeiro a ver a bandeira quadriculada. 

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Após um início de corrida conturbada após ser atrapalhado pelo companheiro de equipe, Lewis Hamilton terminou na segunda posição. Charles Leclerc e Lando Norris completaram o top cinco. 

George Russell, agora ex-vice-líder, foi sexto colocado, seguido por Oscar PiastriFranco Colapinto, Liam Lawson e Pierre Gasly. Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto foi 11º. 

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1 M. VerstappenRed Bull Racing 3 71

-

     2 25
2 L. HamiltonFerrari 44 71

+0.799

0.799

 0.799   3 18
3 A. AntonelliMercedes 12 71

+4.006

4.006

 3.207   2 15
4 C. LeclercFerrari 16 71

+10.707

10.707

 6.701   2 12
5 L. NorrisMcLaren 1 71

+11.778

11.778

 1.071   2 10
6 G. RussellMercedes 63 71

+12.263

12.263

 0.485   3 8
7 O. PiastriMcLaren 81 71

+19.475

19.475

 7.212   3 6
8 F. ColapintoAlpine 43 71

+20.204

20.204

 0.729   2 4
9 L. LawsonRB 30 71

+20.899

20.899

 0.695   4 2
10 P. GaslyAlpine 10 71

+21.483

21.483

 0.584   3 1
11 G. BortoletoAudi 5 71

+22.041

22.041

 0.558   2  
12 I. HadjarRed Bull Racing 6 71

+22.503

22.503

 0.462   3  
13 R. HirakawaHaas F1 Team 50 71

+25.373

25.373

 2.870   5  
14 A. AlbonWilliams 23 71

+27.562

27.562

 2.189   4  
15 C. Sainz Jr.Williams 55 71

+28.638

28.638

 1.076   3  
16 N. HulkenbergAudi 27 71

+29.977

29.977

 1.339   3  
17 S. PerezCadillac-Ferrari 11 71

+30.695

30.695

 0.718   5  
dnf A. LindbladRB 41 58

13 Laps

     2  
dnf O. BearmanHaas F1 Team 87 47

24 Laps

     3  
dnf V. BottasCadillac-Ferrari 77 42

29 Laps

     1  
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 5

66 Laps

     1  
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