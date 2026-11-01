F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo

Kimi Antonelli garantiu o título de 2026 da Fórmula 1 no GP do México! O italiano terminou a corrida na terceira colocação, resultado mais do que suficiente para 'fechar' o campeonato com quatro corridas de antecipação, mas foi Max Verstappen o primeiro a ver a bandeira quadriculada.

Após um início de corrida conturbada após ser atrapalhado pelo companheiro de equipe, Lewis Hamilton terminou na segunda posição. Charles Leclerc e Lando Norris completaram o top cinco.

George Russell, agora ex-vice-líder, foi sexto colocado, seguido por Oscar Piastri, Franco Colapinto, Liam Lawson e Pierre Gasly. Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto foi 11º.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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