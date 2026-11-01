F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo
Lewis Hamilton foi segundo colocado e completou pódio
Kimi Antonelli garantiu o título de 2026 da Fórmula 1 no GP do México! O italiano terminou a corrida na terceira colocação, resultado mais do que suficiente para 'fechar' o campeonato com quatro corridas de antecipação, mas foi Max Verstappen o primeiro a ver a bandeira quadriculada.
Após um início de corrida conturbada após ser atrapalhado pelo companheiro de equipe, Lewis Hamilton terminou na segunda posição. Charles Leclerc e Lando Norris completaram o top cinco.
George Russell, agora ex-vice-líder, foi sexto colocado, seguido por Oscar Piastri, Franco Colapinto, Liam Lawson e Pierre Gasly. Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto foi 11º.
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|71
|
-
|2
|25
|2
|L. HamiltonFerrari
|44
|71
|
+0.799
0.799
|0.799
|3
|18
|3
|A. AntonelliMercedes
|12
|71
|
+4.006
4.006
|3.207
|2
|15
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|71
|
+10.707
10.707
|6.701
|2
|12
|5
|L. NorrisMcLaren
|1
|71
|
+11.778
11.778
|1.071
|2
|10
|6
|G. RussellMercedes
|63
|71
|
+12.263
12.263
|0.485
|3
|8
|7
|O. PiastriMcLaren
|81
|71
|
+19.475
19.475
|7.212
|3
|6
|8
|F. ColapintoAlpine
|43
|71
|
+20.204
20.204
|0.729
|2
|4
|9
|L. LawsonRB
|30
|71
|
+20.899
20.899
|0.695
|4
|2
|10
|P. GaslyAlpine
|10
|71
|
+21.483
21.483
|0.584
|3
|1
|11
|G. BortoletoAudi
|5
|71
|
+22.041
22.041
|0.558
|2
|12
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|71
|
+22.503
22.503
|0.462
|3
|13
|R. HirakawaHaas F1 Team
|50
|71
|
+25.373
25.373
|2.870
|5
|14
|A. AlbonWilliams
|23
|71
|
+27.562
27.562
|2.189
|4
|15
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|71
|
+28.638
28.638
|1.076
|3
|16
|N. HulkenbergAudi
|27
|71
|
+29.977
29.977
|1.339
|3
|17
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|71
|
+30.695
30.695
|0.718
|5
|dnf
|A. LindbladRB
|41
|58
|
13 Laps
|2
|dnf
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|47
|
24 Laps
|3
|dnf
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|42
|
29 Laps
|1
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|5
|
66 Laps
|1
|dnf
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|5
|
66 Laps
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