F1: Verstappen vence no México e Antonelli é terceiro; veja resultado completo após punição de Piastri
Lewis Hamilton foi segundo colocado e completou pódio
Kimi Antonelli garantiu o título de 2026 da Fórmula 1 no GP do México! O italiano terminou a corrida na terceira colocação, resultado mais do que suficiente para 'fechar' o campeonato com quatro corridas de antecipação, mas foi Max Verstappen o primeiro a ver a bandeira quadriculada.
Depois de um início de corrida conturbado, após ser atrapalhado pelo companheiro de equipe, Lewis Hamilton terminou na segunda posição. Charles Leclerc e Lando Norris completaram o top cinco.
George Russell, agora ex-vice-líder, foi sexto colocado, seguido por Oscar Piastri, Franco Colapinto, Liam Lawson e Pierre Gasly. Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto foi 10º após a punição aplicada ao australiano da McLaren.
|
Pos.
|
Piloto
|
Equipe
|
1º
|
Max Verstappen
|
Red Bull
|
2º
|
Lewis Hamilton
|
Ferrari
|
3º
|
Kimi Antonelli
|
Mercedes
|
4º
|
Charles Leclerc
|
Ferrari
|
5º
|
Lando Norris
|
McLaren
|
6º
|
George Russell
|
Mercedes
|
7º
|
Franco Colapinto
|
Alpine
|
8º
|
Liam Lawson
|
Racing Bulls
|
9º
|
Pierre Gasly
|
Alpine
|
10º
|
Gabriel Bortoleto
|
Audi
|
11º
|
Isack Hadjar
|
Red Bull
|
12º
|
Ryo Hirakawa
|
Haas
|
13º
|
Alex Albon
|
Williams
|
14º
|
Carlos Sainz
|
Williams
|
15º
|
Oscar Piastri
|
McLaren
|
16º
|
Nico Hülkenberg
|
Audi
|
17º
|
Sergio Pérez
|
Cadillac
|
DNF
|
Arvid Lindblad
|
Racing Bulls
|
DNF
|
Oliver Bearman
|
Haas
|
DNF
|
Valtteri Bottas
|
Cadillac
|
DNF
|
Fernando Alonso
|
Aston Martin
|
DNF
|
Lance Stroll
|
Aston Martin
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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