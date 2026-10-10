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Relato da corrida
Fórmula 1 GP de Singapura

F1: Verstappen vence Sprint de Singapura marcada pelo caos da chuva; Bortoleto abandona

Chuva começou a cair com força minutos antes do início da largada, o que atrasou a programação

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A chuva veio com tudo novamente trouxe o caos na corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1. E em uma prova atrasada pela pista molhada e uma série de acidentes, incluindo abandonos de George Russell e Gabriel Bortoleto, Max Verstappen garantiu a vitória, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc no pódio.

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Quando os carros já estavam no grid de largada, a chuva começou a cair com tudo, primeiro nos setores sul da pista, antes de chegar à reta principal, o que levou a FIA a atrasar o início da prova.

A chuva caiu com força, tendo como pontos mais críticos as curvas 2 e 3, obrigando os fiscais a tentarem secar a pista o mais rápido possível. Com isso, a volta de aquecimento foi confirmada para 06h30, horário de Brasília, um atraso de 30min em relação à programação original.

 

Os pilotos partiram para duas voltas de aquecimento atrás do SC, todos com pneus intermediários. As onboards mostravam que alguns pontos ainda estavam bastante molhados, com os carros levantando muito spray. Pelo outro lado, o segundo setor estava completamente seco. A FIA confirmou que a largada seria parada. 

Verstappen largou mal e, com isso, perdeu a ponta para Russell, enquanto Hamilton também se aproveitou e subiu para terceiro. Já Bortoleto teve mais uma saída ruim, caindo para 17º.

 

Mas o SC precisou ser acionado no fim da segunda volta. Russell colocou o pneu na linha branca na última curva, perdeu o controle do carro, rodou e bateu no muro da reta principal. O britânico abandonou imediatamente.

E o período de SC trouxe mais caos. Stroll e Pérez abandonaram após um toque entre os dois na curva 16. O canadense da Aston Martin ficou com o carro parado na área de escape enquanto o piloto da Cadillac conseguiu retornar aos boxes.

 

Hadjar também foi forçado a abandonar com problemas de motor, conseguindo levar seu carro até uma agulha, enquanto Colapinto ficou com sua Alpine parada na pista. Para fechar, Lindblad acabou rodando sozinho, mas conseguiu evitar um choque no muro, podendo retornar à pista.

 

A nova relargada, agora em movimento, veio na volta 7 de 20. Lá na frente, sem problemas. Mas o caos voltou antes mesmo da bandeira verde. Na curva 15, Bortoleto tomou uma pancada por trás de Albon, com Bottas acertando também o carro do tailandês. Dos três, apenas o piloto da Williams conseguiu voltar à prova, colocando um fim à prova do brasileiro.

 

Quando a prova passava da metade, Verstappen abria quase 2s para Hamilton, que tinha 1s8 para Leclerc. Piastri ficava a 3s3 do monegasco, enquanto Norris estava colado no companheiro de equipe. Em sexto, Antonelli estava a 2s do atual campeão. Lawson e Bearman fechavam o top 8 da zona de pontuação no momento.

E a última volta trouxe mais emoções. Com Leclerc tendo pneus degradados, as McLarens colaram nele. Em um ataque ao monegasco, Piastri deixou a porta aberta para Norris, e os dois se encontraram na pista. Enquanto o australiano abandonou, Norris caiu para oitavo.

No final, Max Verstappen garantiu a vitória, com Lewis Hamilton em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Completaram o top 8 da zona de pontuação: Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg e Lando Norris.

A Fórmula 1 encerra o sábado com a classificação para o GP de Singapura. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão do SporTV, do Globoplay e da F1TV Pro.

Resultado final da corrida sprint do GP de Singapura:

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 20

-

     3 8   Red Bull Red Bull
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 20

+2.591

2.591

 2.591   3 7   Ferrari Ferrari
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 20

+16.871

16.871

 14.280   3 6   Ferrari Ferrari
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 20

+17.238

17.238

 0.367   3 5   Mercedes Mercedes
5 New Zealand L. Lawson RB 30 20

+20.632

20.632

 3.394   3 4   RB Red Bull
6 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 20

+24.321

24.321

 3.689   3 3   Haas Ferrari
7 Germany N. Hulkenberg Audi 27 20

+27.525

27.525

 3.204   3 2   Audi Audi
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 20

+28.272

28.272

 0.747   3 1   McLaren Mercedes
9 France P. Gasly Alpine 10 20

+36.220

36.220

 7.948   3     Alpine Mercedes
10 France E. Ocon Haas F1 Team 31 20

+37.640

37.640

 1.420   3     Haas Ferrari
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 20

+50.464

50.464

 12.824   3     Aston Martin Honda
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 20

+52.467

52.467

 2.003   3     Williams Mercedes
13 United Kingdom A. Lindblad RB 41 20

+55.792

55.792

 3.325   3     RB Red Bull
14 Australia O. Piastri McLaren 81 19

1 Lap

     3     McLaren Mercedes
15 Thailand A. Albon Williams 23 14

6 Laps

     5     Williams Mercedes
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 6

14 Laps

     4     Audi Audi
17 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 6

14 Laps

     4     Cadillac Ferrari
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43 2

18 Laps

     1     Alpine Mercedes
19 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 2

18 Laps

     1     Red Bull Red Bull
20 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 1

19 Laps

           Mercedes Mercedes
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 1

19 Laps

     1     Cadillac Ferrari
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 0

20 Laps

           Aston Martin Honda
Ver resultados completos

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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