F1: Verstappen vence Sprint de Singapura marcada pelo caos da chuva; Bortoleto abandona

A chuva veio com tudo novamente trouxe o caos na corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1. E em uma prova atrasada pela pista molhada e uma série de acidentes, incluindo abandonos de George Russell e Gabriel Bortoleto, Max Verstappen garantiu a vitória, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc no pódio.

Quando os carros já estavam no grid de largada, a chuva começou a cair com tudo, primeiro nos setores sul da pista, antes de chegar à reta principal, o que levou a FIA a atrasar o início da prova.

A chuva caiu com força, tendo como pontos mais críticos as curvas 2 e 3, obrigando os fiscais a tentarem secar a pista o mais rápido possível. Com isso, a volta de aquecimento foi confirmada para 06h30, horário de Brasília, um atraso de 30min em relação à programação original.

Os pilotos partiram para duas voltas de aquecimento atrás do SC, todos com pneus intermediários. As onboards mostravam que alguns pontos ainda estavam bastante molhados, com os carros levantando muito spray. Pelo outro lado, o segundo setor estava completamente seco. A FIA confirmou que a largada seria parada.

Verstappen largou mal e, com isso, perdeu a ponta para Russell, enquanto Hamilton também se aproveitou e subiu para terceiro. Já Bortoleto teve mais uma saída ruim, caindo para 17º.

Mas o SC precisou ser acionado no fim da segunda volta. Russell colocou o pneu na linha branca na última curva, perdeu o controle do carro, rodou e bateu no muro da reta principal. O britânico abandonou imediatamente.

E o período de SC trouxe mais caos. Stroll e Pérez abandonaram após um toque entre os dois na curva 16. O canadense da Aston Martin ficou com o carro parado na área de escape enquanto o piloto da Cadillac conseguiu retornar aos boxes.

Hadjar também foi forçado a abandonar com problemas de motor, conseguindo levar seu carro até uma agulha, enquanto Colapinto ficou com sua Alpine parada na pista. Para fechar, Lindblad acabou rodando sozinho, mas conseguiu evitar um choque no muro, podendo retornar à pista.

A nova relargada, agora em movimento, veio na volta 7 de 20. Lá na frente, sem problemas. Mas o caos voltou antes mesmo da bandeira verde. Na curva 15, Bortoleto tomou uma pancada por trás de Albon, com Bottas acertando também o carro do tailandês. Dos três, apenas o piloto da Williams conseguiu voltar à prova, colocando um fim à prova do brasileiro.

Quando a prova passava da metade, Verstappen abria quase 2s para Hamilton, que tinha 1s8 para Leclerc. Piastri ficava a 3s3 do monegasco, enquanto Norris estava colado no companheiro de equipe. Em sexto, Antonelli estava a 2s do atual campeão. Lawson e Bearman fechavam o top 8 da zona de pontuação no momento.

E a última volta trouxe mais emoções. Com Leclerc tendo pneus degradados, as McLarens colaram nele. Em um ataque ao monegasco, Piastri deixou a porta aberta para Norris, e os dois se encontraram na pista. Enquanto o australiano abandonou, Norris caiu para oitavo.

No final, Max Verstappen garantiu a vitória, com Lewis Hamilton em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Completaram o top 8 da zona de pontuação: Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg e Lando Norris.

A Fórmula 1 encerra o sábado com a classificação para o GP de Singapura. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão do SporTV, do Globoplay e da F1TV Pro.

Resultado final da corrida sprint do GP de Singapura:

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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