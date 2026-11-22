O GP de Las Vegas entregou nesta madrugada de domingo uma das melhores corridas da temporada 2026 da Fórmula 1. Com as longas retas do circuito de rua, o 'io-io' voltou com tudo e, com isso, tivemos uma prova com inúmeras ultrapassagens e uma disputa pela vitória que durou até o fim. Max Verstappen ficou com a vitória, à frente de Lando Norris e Oscar Piastri. Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto foi o 12º e Rafa Câmara o 16º.

A confusão começou antes mesmo da largada. A Racing Bulls detectou um vazamento de combustível no carro de Liam Lawson, com o neozelandês sequer conseguindo sair dos boxes no momento de abertura do pitlane.

Já no grid, a Williams precisou puxar o carro de Alex Albon de volta aos boxes devido a um superaquecimento dos freios, enquanto a Audi procurava um vazamento no R26 de Gabriel Bortoleto, mas sem problemas para o brasileiro. No fim, Albon não conseguiu largar, enquanto Lawson foi à pista uma volta depois.

Apenas Antonelli e Bearman optaram por largar de pneus médios, enquanto os demais foram para os macios.

Verstappen saltou bem para manter a ponta, com Russell seguindo em segundo, mas pressionado por Norris e Hadjar, que disputavam a terceira posição. Antonelli caiu para oitavo, enquanto Bortoleto manteve-se em 13º, com Câmara indo para 18º.

A corrida io-io realmente deu as caras na corrida desde as primeiras voltas, com Russell e Verstappen se revezando na liderança no início. Isso permitiu também Hadjar entrasse na briga. Em um determinado momento, o britânico da Mercedes chegou até a perder posição para Lindblad.

Quem cresceu bastante nesse início de prova foi Hadjar. O piloto da Red Bull vinha com uma ótima performance e, após assumir a segunda posição, iniciou a caça contra Verstappen, chegando a colocar o carro ao lado do companheiro de equipe. Porém, pelo rádio, seu engenheiro o orientou a não atacar o tetracampeão, o que permitiu um ensaio de ataque de Russell.

Quando a corrida chegava à volta 10, de um total de 50, Verstappen liderava. Em um pelotão bem compacto, com o top 10 separados por apenas 3s5, Russell era o segundo, com Hadjar na sua cola em terceiro. Gasly, Lindblad, Norris, Antonelli, Hamiltin, Leclerc e Piastri. Bortoleto era o 13º, enquanto Câmara era o 17º.

A disputa era tão intensa que, na volta 12, Hamilton, Leclerc e Norris dividiram uma curva, com o heptacampeão precisando sair da pista. O caso foi colocado sob investigação pelos comissários e Hamilton saiu com 10s de punição.

A bandeira amarela precisou ser acionada na volta 19, com o SC saindo na sequência. Pérez foi ultrapassar Câmara por dentro em uma curva para a esquerda mas, na trajetória, acabou acertando o sidepod da Haas do brasileiro. O mexicano acabou abandonando após acertar o carro na barreira de proteção, enquanto Câmara seguiu. O caso também foi colocado sob investigação, mas para o pós-corrida.

A entrada do SC levou quase todos os pilotos aos boxes. Apenas Hamilton não parou imediatamente. A Ferrari optou por segurar o britânico por mais uma volta porque ele teria que pagar a punição de 10s e, caso fizesse isso de primeira, atrapalharia a corrida de Leclerc, que vinha atrás.

E com o SC na pista, mais uma confusão, com Lindblad rodando sozinho enquanto fazia zigue zague para aquecer os pneus, estendendo o período do carro de segurança.

Quando a prova foi retomada, na volta 26 de 50, Verstappen liderava com Russell em segundo, Hadjar em terceiro, Gasly em quarto e Antonelli em quinto, com Norris, Leclerc, Bortoleto, Colapinto e Sainz fechavam o top 10, enquanto Câmara era o 18º.

Enquanto Verstappen saiu bem e manteve a ponta com Russell em segundo, Hadjar acabou passando por detritos e danificou a asa dianteira, precisando voltar aos boxes para fazer a troca, retornando em 19º.

Com isso, na volta 28, Verstappen e Russell disputavam sozinhos a liderança, com Gasly em terceiro a 1s6, seguido de perto por Norris e Antonelli. Bortoleto caía para décimo após ser ultrapassado por Piastri e Hamilton, enquanto Câmara vinha em 16º.

A corrida io-io seguia muito forte, mesmo com a prova passando da 30ª volta. Verstappen e Russell seguiam se revezando na ponta, tendo agora Antonelli em terceiro, com Piastri em quarto e Norris em quinto. Hamilton e Leclerc vinham na sequência, com Gasly, Colapinto e Sainz no top 10. Bortoleto era o 13º e Câmara o 14º.

Na volta 38, mais confusão na Ferrari. Hamilton tentava ultrapassar Piastri pela quinta posição mas, na manobra, abriu a porta para Leclerc. O monegasco acabou acertando o companheiro de equipe, que rodou e caiu para décimo. Leclerc também perdeu posições, indo para oitavo. O caso foi investigado e Charles tomou 10s de punição.

Aos poucos, Antonelli também entrou na briga pela vitória, estando com pneus macios, contra os médios de Russell e Verstappen.

Na antepenúltima volta, Russell tentou ultrapassar Antonelli pela segunda posição mas acabou perdendo o ponto de frenagem para escapar da pista, caindo para nono. E, no início da última, Antonelli ainda tem uma perda repentina de rendimento para cair quinto.

A briga pela vitória se estendeu até os últimos metros. No fim, Max Verstappen garantiu a vitória, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri fechando o pódio. Andrea Kimi Antonelli foi o quarto, com Pierre Gasly em quinto. Completaram o top 10: Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, George Russell e Charles Leclerc. Gabriel Bortoleto foi o 12º e Rafa Câmara o 16º.

Resultado final do GP de Las Vegas:

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

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