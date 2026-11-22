F1: Verstappen vence um animado GP de Las Vegas; Bortoleto é 12º e Câmara 16º
'Cidade do Pecado' entregou uma das corridas mais movimentadas do ano, com as longas retas trazendo de volta as corridas io-io
O GP de Las Vegas entregou nesta madrugada de domingo uma das melhores corridas da temporada 2026 da Fórmula 1. Com as longas retas do circuito de rua, o 'io-io' voltou com tudo e, com isso, tivemos uma prova com inúmeras ultrapassagens e uma disputa pela vitória que durou até o fim. Max Verstappen ficou com a vitória, à frente de Lando Norris e Oscar Piastri. Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto foi o 12º e Rafa Câmara o 16º.
A confusão começou antes mesmo da largada. A Racing Bulls detectou um vazamento de combustível no carro de Liam Lawson, com o neozelandês sequer conseguindo sair dos boxes no momento de abertura do pitlane.
Já no grid, a Williams precisou puxar o carro de Alex Albon de volta aos boxes devido a um superaquecimento dos freios, enquanto a Audi procurava um vazamento no R26 de Gabriel Bortoleto, mas sem problemas para o brasileiro. No fim, Albon não conseguiu largar, enquanto Lawson foi à pista uma volta depois.
Apenas Antonelli e Bearman optaram por largar de pneus médios, enquanto os demais foram para os macios.
Verstappen saltou bem para manter a ponta, com Russell seguindo em segundo, mas pressionado por Norris e Hadjar, que disputavam a terceira posição. Antonelli caiu para oitavo, enquanto Bortoleto manteve-se em 13º, com Câmara indo para 18º.
A corrida io-io realmente deu as caras na corrida desde as primeiras voltas, com Russell e Verstappen se revezando na liderança no início. Isso permitiu também Hadjar entrasse na briga. Em um determinado momento, o britânico da Mercedes chegou até a perder posição para Lindblad.
Quem cresceu bastante nesse início de prova foi Hadjar. O piloto da Red Bull vinha com uma ótima performance e, após assumir a segunda posição, iniciou a caça contra Verstappen, chegando a colocar o carro ao lado do companheiro de equipe. Porém, pelo rádio, seu engenheiro o orientou a não atacar o tetracampeão, o que permitiu um ensaio de ataque de Russell.
Quando a corrida chegava à volta 10, de um total de 50, Verstappen liderava. Em um pelotão bem compacto, com o top 10 separados por apenas 3s5, Russell era o segundo, com Hadjar na sua cola em terceiro. Gasly, Lindblad, Norris, Antonelli, Hamiltin, Leclerc e Piastri. Bortoleto era o 13º, enquanto Câmara era o 17º.
A disputa era tão intensa que, na volta 12, Hamilton, Leclerc e Norris dividiram uma curva, com o heptacampeão precisando sair da pista. O caso foi colocado sob investigação pelos comissários e Hamilton saiu com 10s de punição.
A bandeira amarela precisou ser acionada na volta 19, com o SC saindo na sequência. Pérez foi ultrapassar Câmara por dentro em uma curva para a esquerda mas, na trajetória, acabou acertando o sidepod da Haas do brasileiro. O mexicano acabou abandonando após acertar o carro na barreira de proteção, enquanto Câmara seguiu. O caso também foi colocado sob investigação, mas para o pós-corrida.
A entrada do SC levou quase todos os pilotos aos boxes. Apenas Hamilton não parou imediatamente. A Ferrari optou por segurar o britânico por mais uma volta porque ele teria que pagar a punição de 10s e, caso fizesse isso de primeira, atrapalharia a corrida de Leclerc, que vinha atrás.
E com o SC na pista, mais uma confusão, com Lindblad rodando sozinho enquanto fazia zigue zague para aquecer os pneus, estendendo o período do carro de segurança.
Quando a prova foi retomada, na volta 26 de 50, Verstappen liderava com Russell em segundo, Hadjar em terceiro, Gasly em quarto e Antonelli em quinto, com Norris, Leclerc, Bortoleto, Colapinto e Sainz fechavam o top 10, enquanto Câmara era o 18º.
Enquanto Verstappen saiu bem e manteve a ponta com Russell em segundo, Hadjar acabou passando por detritos e danificou a asa dianteira, precisando voltar aos boxes para fazer a troca, retornando em 19º.
Com isso, na volta 28, Verstappen e Russell disputavam sozinhos a liderança, com Gasly em terceiro a 1s6, seguido de perto por Norris e Antonelli. Bortoleto caía para décimo após ser ultrapassado por Piastri e Hamilton, enquanto Câmara vinha em 16º.
A corrida io-io seguia muito forte, mesmo com a prova passando da 30ª volta. Verstappen e Russell seguiam se revezando na ponta, tendo agora Antonelli em terceiro, com Piastri em quarto e Norris em quinto. Hamilton e Leclerc vinham na sequência, com Gasly, Colapinto e Sainz no top 10. Bortoleto era o 13º e Câmara o 14º.
Na volta 38, mais confusão na Ferrari. Hamilton tentava ultrapassar Piastri pela quinta posição mas, na manobra, abriu a porta para Leclerc. O monegasco acabou acertando o companheiro de equipe, que rodou e caiu para décimo. Leclerc também perdeu posições, indo para oitavo. O caso foi investigado e Charles tomou 10s de punição.
Aos poucos, Antonelli também entrou na briga pela vitória, estando com pneus macios, contra os médios de Russell e Verstappen.
Na antepenúltima volta, Russell tentou ultrapassar Antonelli pela segunda posição mas acabou perdendo o ponto de frenagem para escapar da pista, caindo para nono. E, no início da última, Antonelli ainda tem uma perda repentina de rendimento para cair quinto.
A briga pela vitória se estendeu até os últimos metros. No fim, Max Verstappen garantiu a vitória, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri fechando o pódio. Andrea Kimi Antonelli foi o quarto, com Pierre Gasly em quinto. Completaram o top 10: Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, George Russell e Charles Leclerc. Gabriel Bortoleto foi o 12º e Rafa Câmara o 16º.
Resultado final do GP de Las Vegas:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|3
|50
|
-
|1
|25
|Red Bull
|Red Bull
|2
|1
|50
|
+0.639
0.639
|0.639
|1
|18
|McLaren
|Mercedes
|3
|81
|50
|
+1.529
1.529
|0.890
|1
|15
|McLaren
|Mercedes
|4
|12
|50
|
+2.574
2.574
|1.045
|1
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|10
|50
|
+2.927
2.927
|0.353
|1
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|43
|50
|
+7.955
7.955
|5.028
|1
|8
|Alpine
|Mercedes
|7
|44
|50
|
+12.795
12.795
|4.840
|1
|6
|Ferrari
|Ferrari
|8
|55
|50
|
+12.938
12.938
|0.143
|1
|4
|Williams
|Mercedes
|9
|63
|50
|
+13.192
13.192
|0.254
|1
|2
|Mercedes
|Mercedes
|10
|16
|50
|
+17.554
17.554
|4.362
|1
|1
|Ferrari
|Ferrari
|11
|27
|50
|
+22.720
22.720
|5.166
|1
|Audi
|Audi
|12
|5
|50
|
+28.602
28.602
|5.882
|1
|Audi
|Audi
|13
|87
|50
|
+28.843
28.843
|0.241
|1
|Haas
|Ferrari
|14
|6
|50
|
+36.488
36.488
|7.645
|2
|Red Bull
|Red Bull
|15
|30
|50
|
+36.588
36.588
|0.100
|1
|RB
|Red Bull
|16
|51
|50
|
+47.814
47.814
|11.226
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|18
|50
|
+1'08.353
1'08.353
|20.539
|1
|Aston Martin
|Honda
|18
|77
|50
|
+1'11.673
1'11.673
|3.320
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|14
|49
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|41
|19
|
31 laps
|1
|Abandono
|RB
|Red Bull
|dnf
|11
|17
|
33 laps
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|23
|0
|
50 laps
|Abandono
|Williams
|Mercedes
|Ver resultados completos
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