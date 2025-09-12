F1: Verstappen visita fábrica de motores da Red Bull e é atualizado sobre projetos de 2026
Piloto recebeu uma visita guiada pela Red Bull Powertrains em Milton Keynes
Max Verstappen está com os fins de semana bem agitados, entre Monza e Nurburgring, o tetracampeão teve mais uma parada: Milton Keynes. O piloto de Fórmula 1 deu uma passadinha na fábrica da Red Bull Powertrains para checar como está o andamento de todo o planejamento de 2026.
Laurent Mekies e Verstappen conversaram com os membros da equipe no MK7, embora também tenham dado uma olhada no outro lado da rua. É lá, de fato, que se encontra a instalação de motores da Red Bull Powertrains-Ford.
A visita foi conduzida por Ben Hodgkinson, que veio da Mercedes High Performance Powertrains e lidera o projeto de motores da Red Bull Powertrains como diretor técnico. O tetracampeão foi atualizado sobre a progressão do projeto 2026 por vários especialistas e (não pela primeira vez) viu toda a instalação - sobre a qual, a propósito, mais pode ser lido aqui com base em um tour especial da mídia na Red Bull Powertrains.
Simultaneamente ao desenvolvimento do novo motor, o trabalho do simulador para 2026 está em pleno andamento. Verstappen, logicamente, desempenha um papel importante nesse processo, embora ele mesmo não queira tirar muitas conclusões ainda.
"Eu também estava no simulador antes de Zandvoort testando coisas, mas você sabe, no simulador você ainda pode fazer as coisas tão boas quanto você quer que elas sejam", revelou no GP da Holanda.
"Isso depende apenas de como você preenche as coisas, não há muita utilidade para isso no momento. De qualquer forma, estou guardando mais para mim sobre os novos regulamentos. Também não adianta ser negativo ou positivo, vamos esperar para ver".
Em Zandvoort, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, deu a entender que a Red Bull "tem que escalar o Monte Everest" com seu próprio projeto de motor. Essa é uma opinião que Mekies - quando questionado pelo Motorsport.com - pareceu compartilhar. "Toto está certo ao dizer que é um Monte Everest a ser escalado. Acho que é exatamente isso. Na verdade, é a maior loucura possível criar nosso próprio motor de Fórmula 1 com a Red Bull. É um desafio incrível, mas se encaixa nas loucuras que a Red Bull faz".
Ele também reconheceu imediatamente que o início do novo ciclo pode ser desafiador, embora a Red Bull espere se beneficiar, especialmente a longo prazo, do fato de ter o setor de motores e o departamento de chassis no mesmo campus.
"Seria tolice pensar que podemos chegar e estar imediatamente no nível da Ferrari ou da Mercedes ", revelou Mekies honestamente.
"Portanto, esperamos que a próxima temporada seja um ano de trabalho árduo e um ano de noites sem dormir para chegar ao nível certo. Mas esse desafio, em nossa opinião, é um desafio típico da Red Bull, e é exatamente isso que amamos".
Foto de: Red Bull Racing
Últimas notícias
