F1: Verstappen vive segunda maior seca de vitórias na carreira

Max Verstappen não vence nenhuma corrida desde o GP de Abu Dhabi que fechou 2025 da Fórmula 1. Isso marca 12 finais de semana sem o tetracampeão subir no degrau mais alto do pódio.

Essa é uma estatística incomum na carreira de Verstappen (e o número poderia ser 14, por conta do cancelamento das corridas no Bahrein e na Arábia Saudita). A situação mostra como a Red Bull está em um momento delicado e frágil.

O carro de 2026 é apenas a quarta força no campeonato, ficando atrás da Ferrari e da McLaren, além, principalmente, da Mercedes, que continua sendo o time a ser batido.

A primeira grande seca de Verstappen aconteceu há quase uma década, quando o tetracampeão passou 30 corridas sem conquistar uma vitória. O período foi do GP de Mônaco de 2016 até o GP da Malásia de 2017.

Apesar de ter subido ao pódio em quatro corridas diferentes na atual temporada, a vitória ainda parece fora de alcance e a Red Bull precisa trabalhar para reverter a situação o quanto antes, apesar de ter garantido a permanência de Verstappen até 2030.

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