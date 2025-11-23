Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"
F1: Conflitos entre Cowell e Newey podem resultar em Horner como novo chefe da Aston Martin; entenda

F1: Conflitos entre Cowell e Newey podem resultar em Horner como novo chefe da Aston Martin; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Conflitos entre Cowell e Newey podem resultar em Horner como novo chefe da Aston Martin; entenda
F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?

F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?
F1: McLaren assume a culpa por desclassificação de Norris e Piastri e explica problema

F1: McLaren assume a culpa por desclassificação de Norris e Piastri e explica problema

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren assume a culpa por desclassificação de Norris e Piastri e explica problema
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

Max venceu a corrida de rua noturna no deserto de Nevada, enquanto as duas McLarens foram desclassificadas

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:

Lando Norris teve uma ótima classificação, bem acima do esperado para a McLaren no GP de Las Vegas da Fórmula 1. No entanto, logo na primeira curva, depois de uma manobra agressiva contra Max Verstappen, o piloto perdeu a posição e caiu para terceiro.

Leia também:

No apagar das luzes, Norris cobriu a parte interna com força, mas com todo o foco em Verstappen, ele acabou freando muito tarde. Com isso, o holandês assumiu a liderança e, em seguida, George Russell também ultrapassou o britânico.

O piloto da Mercedes tornou-se brevemente o rival mais próximo, embora tenha relatado novamente um problema de direção e seus pneus tenham se esgotado antes dos de Verstappen. O piloto da Red Bull trocou os pneus médios pelos duros no final da volta 25, mantendo a liderança.

No restante, Norris voltou a ser o perseguidor mais próximo, embora isso fosse muito relativo. No fim da corrida, a McLaren deu a ordem para que Lando atacasse Verstappen, mas isso não foi realista em nenhum momento, dado os problemas no carro #4.

Pouco depois, conversando com a mídia, Verstappen deixou claro que a ultrapassagem rápida na largada foi o momento crucial para tudo que aconteceu na sequência,

"Lando foi agressivo, embora eu ache que ele tenha olhado demais nos retrovisores e se esquecido de frear, então eu disse 'ok, muito obrigado ', assumi a liderança e consegui andar rápido no primeiro trecho", disse ele à DAZN Espanha.

A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Conflitos entre Cowell e Newey podem resultar em Horner como novo chefe da Aston Martin; entenda

Principais comentários
Ronald Vording
Mais de
Ronald Vording
Passaria pelo triturador? Verstappen opina sobre diretrizes de corrida da F1

Passaria pelo triturador? Verstappen opina sobre diretrizes de corrida da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Passaria pelo triturador? Verstappen opina sobre diretrizes de corrida da F1
F1 - Verstappen: Queda no desempenho de Piastri é "muito bizarra"

F1 - Verstappen: Queda no desempenho de Piastri é "muito bizarra"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen: Queda no desempenho de Piastri é "muito bizarra"
Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe

Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe
Max Verstappen
Mais de
Max Verstappen
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas
F1 - Verstappen celebra primeira fila em Las Vegas, mas alerta: "Não espero milagre"

F1 - Verstappen celebra primeira fila em Las Vegas, mas alerta: "Não espero milagre"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen celebra primeira fila em Las Vegas, mas alerta: "Não espero milagre"
F1: Red Bull admite "surpresa" com o tempo de Norris no TL2 de Las Vegas

F1: Red Bull admite "surpresa" com o tempo de Norris no TL2 de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Red Bull admite "surpresa" com o tempo de Norris no TL2 de Las Vegas
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Red Bull responde McLaren sobre troca 'polêmica' de motor no GP de São Paulo

F1: Red Bull responde McLaren sobre troca 'polêmica' de motor no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull responde McLaren sobre troca 'polêmica' de motor no GP de São Paulo
F1: McLaren e Red Bull trazem atualizações para Las Vegas

F1: McLaren e Red Bull trazem atualizações para Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren e Red Bull trazem atualizações para Las Vegas
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

Últimas notícias

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros