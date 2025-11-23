Lando Norris teve uma ótima classificação, bem acima do esperado para a McLaren no GP de Las Vegas da Fórmula 1. No entanto, logo na primeira curva, depois de uma manobra agressiva contra Max Verstappen, o piloto perdeu a posição e caiu para terceiro.

No apagar das luzes, Norris cobriu a parte interna com força, mas com todo o foco em Verstappen, ele acabou freando muito tarde. Com isso, o holandês assumiu a liderança e, em seguida, George Russell também ultrapassou o britânico.

O piloto da Mercedes tornou-se brevemente o rival mais próximo, embora tenha relatado novamente um problema de direção e seus pneus tenham se esgotado antes dos de Verstappen. O piloto da Red Bull trocou os pneus médios pelos duros no final da volta 25, mantendo a liderança.

No restante, Norris voltou a ser o perseguidor mais próximo, embora isso fosse muito relativo. No fim da corrida, a McLaren deu a ordem para que Lando atacasse Verstappen, mas isso não foi realista em nenhum momento, dado os problemas no carro #4.

Pouco depois, conversando com a mídia, Verstappen deixou claro que a ultrapassagem rápida na largada foi o momento crucial para tudo que aconteceu na sequência,

"Lando foi agressivo, embora eu ache que ele tenha olhado demais nos retrovisores e se esquecido de frear, então eu disse 'ok, muito obrigado ', assumi a liderança e consegui andar rápido no primeiro trecho", disse ele à DAZN Espanha.

