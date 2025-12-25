Em 2025, Max Verstappen teve pouca ajuda de companheiro de equipe na briga pelo pentacampeonato da Fórmula 1. Em outra garagem, mais especificamente na McLaren, houve muita discussão sobre dar preferência ou não a um dos dois concorrentes ao título.

Para o holandês, essa 'briga' interna e o fato dele não precisar se preocupar com o outro lado da garagem foram mais uma vantagem do que uma desvantagem.

Em 2025, a Red Bull tentou sua mais recente aposta para resolver a 'síndrome do segundo assento', mas depois de dois finais de semana ruins, Liam Lawson foi impiedosamente substituído por Yuki Tsunoda.

O piloto japonês também teve dificuldades para encontrar estabilidade em seus desempenhos e resultados, e foi rebaixado a uma função de reserva para 2026, já que a Red Bull recorreu a Isack Hadjar.

Isso significava que Verstappen estava enfrentando sozinho as duas McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri ao lançar um improvável retorno à luta pelo título na segunda metade da temporada.

Mas, embora Tsunoda não tenha sido um fator na frente para dar à Red Bull cartas estratégicas adicionais para jogar, Verstappen acha que seu papel como único líder de fato o ajudou.

"Quando você está sozinho, pode partir para o ataque, pode ser muito mais agressivo. Eu sempre prefiro isso", explicou ele ao Viaplay. "Olha, se você está um pouco igual com o carro, então eu desejo aos dois [pilotos da McLaren] boa sorte, porque então vocês podem realmente decidir entre si".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Verstappen apontou que Norris e Piastri estavam tirando muitos pontos um do outro em sua luta contra o holandês, com o tratamento igual da McLaren para ambos os pilotos complicando ainda mais as coisas na frente da estratégia. É por isso que, como chefe de equipe, ele sempre designaria um piloto número um.

"Se eu fosse chefe de equipe, sempre teria um número um e um número dois bem definidos", explicou o tetracampeão mundial. "É claro, um número dois que ainda marcasse pontos suficientes para competir pelo título de construtores. Mas um número um e um dois bem definidos".

"Como a McLaren tinha dois pilotos, eles abriram mão de algumas coisas com sua estratégia. Então, é claro, nós também nos beneficiamos disso".

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!