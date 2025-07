F1: Vettel comenta possível candidatura para presidência da FIA

Há muito tempo se especula sobre o futuro do tetracampeão Sebastian Vettel, que se aposentou da Fórmula 1 em 2022. Em uma entrevista à revista Auto Motor und Sport, o piloto alemão comentou sobre a possibilidade de concorrer à presidência da FIA.

Perguntado sobre as chances de Vettel assumir o desafio, ele disse: "Ainda não sei o suficiente sobre as responsabilidades do presidente da FIA. Do ponto de vista da F1, você só vê parte do trabalho. Tenho uma ideia sobre o assunto, mas não o suficiente para fazer um bom julgamento sobre a tarefa".

O tetracampeão avaliou a possibilidade de uma candidatura de outro figurão do automobilismo: "No momento, não seria profissional dizer 'sim, consigo me ver fazendo o trabalho'. Ross Brawn pode fazer esse julgamento porque ele teve mais contato com a FIA em seu cargo e sabe melhor que tipo de pessoa é adequada para o trabalho".

O futuro papel de Vettel ainda não está claro, com seu nome sendo mencionado algumas vezes como sucessor do consultor Helmut Marko na Red Bull. No entanto, ele já deixou claro anteriormente que não voltará à F1 como piloto.

Enquanto isso, a competição pela presidência da FIA está aumentando. Tim Mayer está concorrendo oficialmente contra o atual presidente Mohammed Ben Sulayem.

Mayer anunciou sua candidatura com as seguintes palavras, afirmando que Ben Sulayem havia se afastado dos princípios democráticos que havia defendido anteriormente: "Estamos em um ponto em que não falamos mais sobre democracia, embora essa tenha sido sua promessa de campanha".

