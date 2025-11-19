F1 - Vettel: Conversas sobre cargo de chefia na Red Bull "não deram em nada"
Tetracampeão foi especulado para assumir as funções de Helmut Marko na escuderia austríaca
Sebastian Vettel fez mais uma visita à Fórmula 1 no GP de São Paulo. Embora o tetracampeão mundial quisesse principalmente promover seu projeto "F1 Forest", seu possível futuro na Red Bull também foi discutido no fim de semana no Brasil.
Embora a carreira de Vettel como piloto de F1 tenha terminado, ele nunca escondeu o fato de que poderia imaginar um retorno à F1 em uma função diferente. "Pode ser", ele confirmou novamente ao F1.com.
No entanto, Vettel, que disputou sua última corrida de Fórmula 1 no final de 2022, também deixa claro: "Não estou com pressa". Ele explicou: "Depende muito da função. É claro que gosto do elemento psicológico, dos pilotos, dos jovens pilotos, mas também do que uma equipe precisa para vencer".
Ele está interessado em saber "o que diferencia uma equipe bem-sucedida de uma menos bem-sucedida", disse. Ele explicou em relação a uma nova função: "O tempo dirá. Se o desafio for o certo e vier na hora certa, por que não?"
"Mas eu também não vou de porta em porta, batendo nas portas e perguntando: 'Você tem um emprego?", esclareceu 'Seb'. No decorrer de 2025, surgiram rumores de que Vettel poderia ser atraído de volta ao seu antigo empregador, a Red Bull, em um cargo de responsabilidade.
No entanto, Helmut Marko deixou claro antes que não haveria uma nova colaboração. "Isso não é e não será um problema", disse o austríaco à oe24 na época.
"Conversei um pouco com Helmut", confirma agora o próprio Vettel à Sky, "mas não deu em nada, nunca ganhou impulso", diz o alemão, que afirma estar atualmente "muito feliz" com sua vida.
Portanto, um retorno à Fórmula 1, seja qual for o cargo, só seria interessante para Vettel se todas as condições fossem adequadas.
