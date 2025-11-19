Todas as categorias

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1

F1 - Vettel: Conversas sobre cargo de chefia na Red Bull "não deram em nada"

Tetracampeão foi especulado para assumir as funções de Helmut Marko na escuderia austríaca

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Editado:

Sebastian Vettel fez mais uma visita à Fórmula 1 no GP de São Paulo. Embora o tetracampeão mundial quisesse principalmente promover seu projeto "F1 Forest", seu possível futuro na Red Bull também foi discutido no fim de semana no Brasil.

Leia também:

Embora a carreira de Vettel como piloto de F1 tenha terminado, ele nunca escondeu o fato de que poderia imaginar um retorno à F1 em uma função diferente. "Pode ser", ele confirmou novamente ao F1.com.

No entanto, Vettel, que disputou sua última corrida de Fórmula 1 no final de 2022, também deixa claro: "Não estou com pressa". Ele explicou: "Depende muito da função. É claro que gosto do elemento psicológico, dos pilotos, dos jovens pilotos, mas também do que uma equipe precisa para vencer".

Ele está interessado em saber "o que diferencia uma equipe bem-sucedida de uma menos bem-sucedida", disse. Ele explicou em relação a uma nova função: "O tempo dirá. Se o desafio for o certo e vier na hora certa, por que não?"

"Mas eu também não vou de porta em porta, batendo nas portas e perguntando: 'Você tem um emprego?", esclareceu 'Seb'. No decorrer de 2025, surgiram rumores de que Vettel poderia ser atraído de volta ao seu antigo empregador, a Red Bull, em um cargo de responsabilidade.

No entanto, Helmut Marko deixou claro antes que não haveria uma nova colaboração. "Isso não é e não será um problema", disse o austríaco à oe24 na época.

"Conversei um pouco com Helmut", confirma agora o próprio Vettel à Sky, "mas não deu em nada, nunca ganhou impulso", diz o alemão, que afirma estar atualmente "muito feliz" com sua vida.

Portanto, um retorno à Fórmula 1, seja qual for o cargo, só seria interessante para Vettel se todas as condições fossem adequadas.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Artigo anterior Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados
Próximo artigo F1: Verstappen promete ir para o 'tudo ou nada' em Las Vegas

Ruben Zimmermann
F1 - Ralf Schumacher aconselha Leclerc: "Deveria procurar um plano B"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Ralf Schumacher aconselha Leclerc: "Deveria procurar um plano B"
F1 - Schumacher: 'Ferrari deve pagar multa e rescindir contrato de Hamilton'

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Schumacher: 'Ferrari deve pagar multa e rescindir contrato de Hamilton'
ANÁLISE F1: Bearman é um possível substituto para Hamilton no futuro da Ferrari?

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: Bearman é um possível substituto para Hamilton no futuro da Ferrari?
Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010

Fórmula 1
Fórmula 1
Abu Dhabi GP
Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010
F1 - Vettel admite surpresa com saída de Horner da Red Bull: "Deixa grande legado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Vettel admite surpresa com saída de Horner da Red Bull: "Deixa grande legado"
F1: O que a história nos diz sobre a reviravolta de Verstappen na corrida pelo título?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: O que a história nos diz sobre a reviravolta de Verstappen na corrida pelo título?
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull
Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe
F1: Bortoleto reage à revelação de Verstappen sobre Red Bull e Gabriel

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Bortoleto reage à revelação de Verstappen sobre Red Bull e Gabriel

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

