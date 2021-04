O piloto da Aston Martin, Sebastian Vettel, criticou a FIA por não agir "de modo pouco profissional" no modo em que lidou com sua punição durante o GP da Emilia Romagna da Fórmula 1.

O tetracampeão recebeu uma penalização de dez segundos após a sua equipe falhar em colocar os pneus em seu carro antes do sinal de cinco minutos para o início da corrida. Mas a punição foi anunciada apenas na volta 22 da corrida, e o atraso comprometeu ainda mais a prova de Vettel.

Apesar de acabar abandonando a corrida de Ímola na penúltima volta, Vettel ficou frustrado pela falta de velocidade da FIA em anunciar a penalização.

"Obviamente o pessoal tentou fazer de tudo no grid e eles foram muito bem, estavam alertas. Acho que poderíamos ter uma corrida melhor se a FIA estivesse mais alerta".

"Acho que quebramos uma regra, por isso fomos punidos, mas eles nem se importaram em avisar até bem depois do início da corrida e, naquele momento, a punição nos custou muito mais. Isso foi pouco profissional".

Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O diretor de provas da F1, Michael Masi, sugeriu que o tempo que levou aos comissários para anunciar a decisão não foi incomum.

"Não sei nada sobre levar mais do que deveria. Obviamente foi registrado pelo delegado técnico. Assim que foi reportado, o documento apareceu no sistema e a partir daí os comissários olharam para o regulamento, confirmaram a evidência e determinaram a punição".

A penalização de Vettel teve origem em um problema em seus freios, que superaqueceram a caminho do grid e danificaram a parte traseira, com a equipe tendo que substituir alguns componentes às pressas antes da largada.

Mas a equipe não conseguiu trocar tudo a tempo, forçando Vettel a largar do pitlane.

O chefe da Aston Martin, Otmar Szafnauer, disse que a equipe ainda precisa entender a origem desse problema, que também afetou Lance Stroll.

"O que aconteceu é que os freios traseiros superaqueceram e as voltas de ida ao grid não foram feitas no rimo normal, então não tivemos um bom fluxo de ar".

"Mas mesmo assim, estamos cientes disso e as configurações foram feitas de modo que não deveriam pegar fogo, mas acabaram pegando. Então superaquecemos os freios, mas não sabemos como e nem por que".

Stroll terminou em sétimo, mas acabou punido e caindo para oitavo por cortar a pista na Tamburello quando defendia a posição dos ataques de Pierre Gasly.

