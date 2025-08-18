A temporada de 2026 da Fórmula 1 trará novas regras, direcionamentos diferentes para os carros. O motor híbrido V6 continuará presente nos monopostos, apesar dos rumores que foram levantados sobre um possível retorno do V8 ou V10, embora com combustível sustentável.

Para Sebastian Vettel, tetracampeão da categoria, ainda há espaço para o retorno do V10, desde que tudo seja muito bem pensado e feito.

"Tive a sorte de experimentar o som e a sensação de um V10. E isso é simplesmente parte do espetáculo e da experiência da Fórmula 1", disse ao Auto Motor und Sport.

"Antigamente, você não ia à pista apenas para ver quem ganhava, mas também para absorver todo o fascínio que a cerca. Há uma geração crescendo para quem o som de um V10 não é tão importante quanto para nós, mas que ainda assim pode se deixar levar por ele".

Novo regulamento não é bom o suficiente

O novo regulamento ainda é bastante nebuloso e pouco se sabe sobre como as coisas funcionarão na prática. Com as dúvidas crescendo, Vettel se junta ao grupo de céticos de que essas novas regras serão benéficas para a F1.

Para o tetracampeão, a implementação do sistema de motores híbridos não trouxe o sucesso que era esperado e o campeonato "não se beneficiou" dessa mudança que foi "extremamente cara".

"Mas agora eles decidiram descartar as soluções inovadoras usadas nos motores desenvolvidos sob os regulamentos anteriores para torná-los mais baratos e, assim, atrair novos fabricantes para a categoria".

Apesar do alemão concordar que o componente elétrico seja uma mudança positiva e tais tecnologias precisam ser desenvolvidas para os carros de rua, as regras propostas ainda não convincentes o suficiente para ele.

"A recuperação de energia é uma ótima ideia, mas não entendo por que esse sistema está conectado apenas ao eixo traseiro do carro e por que o eixo dianteiro não está incluído também, pois essa abordagem parece completamente irracional".

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!