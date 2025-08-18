Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Vettel critica novo regulamento da F1 e pede retorno de motores V10

Tetracampeão confessou que as novas regras não são boas o suficiente

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Sebastian Vettel, Aston Martin, waves to fans at the end of his last F1 race

A temporada de 2026 da Fórmula 1 trará novas regras, direcionamentos diferentes para os carros. O motor híbrido V6 continuará presente nos monopostos, apesar dos rumores que foram levantados sobre um possível retorno do V8 ou V10, embora com combustível sustentável.

Leia também:

Para Sebastian Vettel, tetracampeão da categoria, ainda há espaço para o retorno do V10, desde que tudo seja muito bem pensado e feito.

"Tive a sorte de experimentar o som e a sensação de um V10. E isso é simplesmente parte do espetáculo e da experiência da Fórmula 1", disse ao Auto Motor und Sport.

"Antigamente, você não ia à pista apenas para ver quem ganhava, mas também para absorver todo o fascínio que a cerca. Há uma geração crescendo para quem o som de um V10 não é tão importante quanto para nós, mas que ainda assim pode se deixar levar por ele".

Novo regulamento não é bom o suficiente

O novo regulamento ainda é bastante nebuloso e pouco se sabe sobre como as coisas funcionarão na prática. Com as dúvidas crescendo, Vettel se junta ao grupo de céticos de que essas novas regras serão benéficas para a F1.

Para o tetracampeão, a implementação do sistema de motores híbridos não trouxe o sucesso que era esperado e o campeonato "não se beneficiou" dessa mudança que foi "extremamente cara".

"Mas agora eles decidiram descartar as soluções inovadoras usadas nos motores desenvolvidos sob os regulamentos anteriores para torná-los mais baratos e, assim, atrair novos fabricantes para a categoria".

Apesar do alemão concordar que o componente elétrico seja uma mudança positiva e tais tecnologias precisam ser desenvolvidas para os carros de rua, as regras propostas ainda não convincentes o suficiente para ele.

"A recuperação de energia é uma ótima ideia, mas não entendo por que esse sistema está conectado apenas ao eixo traseiro do carro e por que o eixo dianteiro não está incluído também, pois essa abordagem parece completamente irracional".

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Livia Veiga Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: FIA ainda está trabalhando em novas regras para evitar "coisas não naturais" na pista em 2026

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
Stock Car: Ramos lidera de ponta a ponta e vence em Curvelo

Stock Car: Ramos lidera de ponta a ponta e vence em Curvelo

Stock Car
Curvelo
Stock Car: Ramos lidera de ponta a ponta e vence em Curvelo
Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"

Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"

Fórmula 1
GP da Hungria
Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"
TCR South America: Tiago Pernía segura pressão de Nelsinho Piquet e vence corrida 1 em Curvelo

TCR South America: Tiago Pernía segura pressão de Nelsinho Piquet e vence corrida 1 em Curvelo

TCR South America
TCR South America: Tiago Pernía segura pressão de Nelsinho Piquet e vence corrida 1 em Curvelo

Últimas notícias

MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria

MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria
F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull

F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull
F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto

F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto
F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

F1 Fórmula 1
F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros