F1: Vettel deixa mensagem a Leclerc em seu capacete

Sebastian Vettel e Charles Leclerc podem não ter tido a maior das amizades entre os companheiros de equipe da Fórmula 1, como Carlos Sainz e Lando Norris na McLaren e Max Verstappen e Daniel Ricciardo quando este era da Red Bull, mas ambos demonstraram respeito e apreço no GP de Abu Dhabi deste domingo (13), ao homenagearem um ao outro.

Para a corrida, Leclerc adotou um design especial que espelha a tradicional pintura do capacete do alemão, com a mensagem Danke, Seb (Obrigado Seb, em alemão), e traz imagens dos dois. Após a prova de hoje, os dois trocaram seus cascos e o de Vettel continha uma mensagem especial para o monegasco.

"Charles, você o piloto mais talentoso que conheci em 15 anos de F1. Não desperdice. O que quer que você faça, seja feliz e sorria. Obrigado por tudo!"

