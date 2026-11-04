F1 - Vettel desabafa sobre passagem pela Ferrari: "Medo do fracasso era enorme"

Sebastian Vettel avaliou a sua passagem de seis temporadas pela Ferrari. O tetracampeão da Fórmula 1 afirmou que o período não foi muito divertido e que a pressão e o medo do fracasso dentro da equipe eram muito altos.

A carreira de Vettel na Ferrari permaneceu como uma das maiores histórias inacabadas da história da F1. Tendo se juntado à equipe italiana em 2015, o alemão correu pela escuderia italiana por seis temporadas, mas não conseguiu levar a Ferrari de volta ao topo.

O piloto alemão terminou o campeonato mundial em segundo lugar duas vezes e em terceiro uma vez com a Scuderia. Vencendo um total de 14 corridas com a equipe, Vettel ocupa o terceiro lugar entre os pilotos mais vitoriosos da história da Ferrari, atrás de Michael Schumacher e Niki Lauda.

Vettel fez declarações marcantes sobre o seu período na Ferrari no documentário 'Being Sebastian Vettel', exibido no canal de televisão alemão ARD, em que abordou diversos temas, variando da atmosfera da equipe até a sua saída em 2020.

Segundo Vettel, um dos elementos que faltavam na Ferrari era a sensação de diversão, que se perdeu sob a intensa pressão.

Afirmando que levantou esse assunto durante uma reunião da equipe, o piloto alemão disse: "Eu disse a eles: 'Tenho um grande respeito pelo trabalho que fazemos e pelo que vocês fazem. No entanto, em comparação de onde venho, acho que falta algo aqui: diversão'".

Para dar vida a essa ideia, Vettel comprou uma caixa de som para tocar música italiana na garagem. No entanto, essa ideia não foi bem aceita por todos no início: "Não sei se [a regra] ainda está lá, mas usar uma caixa de som era proibido no início".

Avaliando a atmosfera na Ferrari, Vettel mencionou que as expectativas e a pressão dentro da equipe às vezes tornavam as coisas difíceis.

"Sob a pressão e todas aquelas expectativas, o medo do fracasso era enorme. Eu me perguntava: 'O que vai acontecer na segunda-feira se a corrida não for bem? Todo mundo vai cair em cima de mim?' Como organização, fomos hesitantes e tímidos demais. Foi por isso que perdemos oportunidades".

A passagem de Vettel na Ferrari chegou ao fim após a temporada 2020. A escuderia italiana decidiu não renovar o contrato do piloto alemão, trazendo Carlos Sainz para o seu lugar.

Vettel também descreveu como essa decisão o afetou: "Naquele momento, percebi que meu contrato não foi renovado porque eu havia falhado. Por muito tempo, me culpei".

Vettel não conseguiu atingir seu objetivo de título durante suas seis temporadas na Ferrari. Apesar disso, com 14 vitórias, ele conseguiu se tornar um dos pilotos mais bem-sucedidos da história da equipe.

Sebastian Vettel, Ferrari F2002 Fotoğraf: Eric Le Galliot

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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