F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen
Alemão acredita que o tetracampeão ainda está disposto a melhorar seus pontos fracos
Max Verstappen segue surpreendendo muitos nomes no paddock da Fórmula 1 com seus resultados e habilidades. Para Sebastian Vettel, há um ponto que chega a ser "assustador" sobre o tetracampeão mundial.
Verstappen terminou a temporada de 2025 logo atrás de Lando Norris, que conquistou seu primeiro título mundial. Porém, o holandês cruzou a linha de chegada em Abu Dhabi ficando apenas dois pontos atrás do britânico.
Apesar do carro da Red Bull ter sido inferior à McLaren por grande parte da temporada, Verstappen conquistou mais vitórias que ambos os pilotos da equipe de Woking e mais poles que qualquer outro. O mais importante de tudo é que ele se recuperou de um déficit de 104 após as férias no meio do ano.
"O mais assustador é que ele está melhorando", disse Vettel em entrevista ao Beyond the Grid, que foi gravado durante o fim de semana do GP de São Paulo, quando o tetracampeão se recuperou após largar nos boxes e terminou a corrida em terceiro.
"Sabemos que ele é bom, mas ainda está melhorando, ainda tem 'fome', ainda está disposto a aprender", explicou o alemão. "Acho que ele está trabalhando muito duro nos bastidores também, e é isso que o torna tão forte. E, é claro, ele é abençoado com muito talento, mas mesmo que seja um dos pilotos mais talentosos do grid, acho que, em última análise, o que o torna tão forte... é sempre uma combinação".
"Mas o ingrediente principal é sua cabeça. Nas situações em que é importante, ele mantém a cabeça fria, quase nunca comete um erro, entrega-se quando precisa, sente a pressão - todos nós sentimos, não acho que seja possível [para alguém não] sentir a pressão - mas ele consegue encontrar um espaço em sua cabeça onde é capaz de deixar isso de lado e se concentrar no que importa".
A mentalidade madura de Verstappen é destacada pela maneira como ele agora lida com o combate roda a roda, disse Vettel.
"Você olha para Max em seus movimentos quando ele era jovem ou quando estava em seus primeiros um, dois, três, quatro anos; seu comportamento agora é muito mais maduro", acrescentou o alemão.
"Ele ainda busca as brechas impossíveis e as torna possíveis, o que é ótimo em sua habilidade, mas ele não busca todas as brechas porque sabe que elas não são importantes no momento. Se ele precisa se mover, fazer uma ultrapassagem, ele provavelmente é um dos melhores a passar pelo campo rapidamente, mas se ele sabe que 'eu tenho tempo e isso não importa', ele não entra mais em pânico".
Lando Norris, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Vettel também ficou impressionado com a mentalidade de Norris, campeão mundial de 2025 - de uma maneira muito diferente, descrevendo-o como "corajoso" por falar abertamente sobre sua saúde mental, por mais negativa que ela possa ser às vezes.
"Era um tabu", lembrou Vettel de seu tempo na F1, de 2007 a 2022. "Era algo como 'você não fala sobre isso', e ninguém falava, e então você tinha essa imagem de que 'os pilotos de corrida eram máquinas, eram tão precisos e não cometiam erros, e tudo era corrida, e você não mostrava fraquezas'. Isso vale para todos os esportes, não mostrar fraquezas - porque você sabe, você não quer mostrar isso ao seu oponente, blá blá blá",
"Acho que é tudo besteira, acho que somos todos humanos, todos temos nossos problemas que enfrentamos, e é ótimo ver Lando sendo um modelo dentro da F1, mas também, especialmente, fora da F1. E acho que essa também é a razão pela qual ele é tão popular".
"É claro que também vejo os comentários de outras pessoas criticando essa parte, 'isso o torna vulnerável, não é bom' - mas eu discordo totalmente".
