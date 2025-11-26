F1: Vettel elogia coragem de Norris e comenta apoio ao britânico nos bastidores

Com duas etapas para o fim desta temporada da Fórmula 1, Lando Norris está muito perto de conquistar seu primeiro título. O britânico da McLaren pode ser campeão no Catar, precisando terminar o final de semana com ao menos dois pontos a mais que Oscar Piastri e Max Verstappen. Neste momento de grande pressão, uma das pessoas que tem ajudado o piloto de 26 anos 'nos bastidores' é o tetracampeão Sebastian Vettel.

Em participação no Beyond The Grid, podcast oficial da F1, Vettel revelou que a "relação vem de muito tempo" entre ele e o titular da McLaren. O tetracampeão o acompanha desde o kart, quando o britânico era adolescente. Os dois se conheceram na Festa de Gala da FIA de 2015, quando Norris venceu a F4 britânica, e se falam até hoje, mesmo com o alemão fora do grid da F1 desde 2023.

Questionado sobre uma revelação do britânico de algum tempo atrás, quando Norris disse que Vettel lhe envia mensagens quando mais precisa e que "realmente amo o Seb", o tetracampeão contou como se conheceram e falou que, além de apenas assistir as corridas, gosta de analisar como os pilotos ficam depois --- e é aí que eles se revelam.

"Quando vejo uma corrida, sempre vejo o resultado e o que está acontecendo, mas quando vejo as entrevistas depois e as expressões deles -- sabendo a situação em que podem estar, talvez não exatamente, mas mais ou menos, pelo momento e tudo mais — acho que há muito mais para ver do que aquilo que aparece", contou.

O tetracampeão ainda comentou sobre a abertura de Norris para tratar de assuntos como saúde mental e vulnerabilidade, que também lhe são caros mas ainda considerados um tabu dentro do esporte de alto rendimento. Vettel não escondeu a admiração pelo britânico, reforçando que esse tipo de posicionamento, especialmente vindo de atletas, tem se tornado cada vez mais importante.

"Fico impressionado com ele. Uma coisa é pilotar, mas ainda mais como ser humano, o quão corajoso ele é ao se abrir e falar sobre como se sente", explicou. "[Antes] era tipo: 'você não fala sobre isso', ninguém falava, e existia essa imagem dos pilotos de corrida como máquinas, tão precisos, sem erros, tudo focado na pilotagem, e você não mostra fraquezas".

"Isso acontece em todos os esportes, de não mostrar fraquezas. Acho que isso tudo é besteira. Somos humanos, todos temos nossos problemas e é ótimo ver o Lando sendo um modelo dentro da Fórmula 1, mas também especialmente fora dela. Acho que essa também é a razão pela qual ele é tão popular, porque oferece às pessoas algo a mais, não apenas correr. É algo que as pessoas valorizam e é realmente ótimo que esteja acontecendo", acrescentou.

