Tetracampeão mundial da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel fará a abertura do 'Rio Innovation Week', realizado de 12 a 15 de agosto na capital fluminense.

Evento referência de tecnologia e inovação, a conferência aposta neste ano em ampliar sua programação esportiva – que também terá a ginasta Rebeca Andrade e o surfista Pedro Scooby.

Não será a primeira vez que Vettel fará uma ação no Brasil, já que o alemão passou pela Amazônia ano passado, quando também conheceu uma aldeia indígena no estado do Mato Grosso.

Desde sua aposentadoria da F1, no fim da temporada 2022, após três anos de Aston Martin, Sebastian tem se engajado em causas sociais e ambientais.

Recentemente, Vettel tem sido especulado como possível sucessor do austríaco Helmut Marko como consultor de automobilismo da Red Bull na F1 e 'chefão' da academia de pilotos da marca.

O alemão foi tetracampeão mundial justamente quando corria pela equipe taurina na F1, entre as temporadas de 2010 e 2013. O favorito ao cargo, porém, é o austríaco Gerhard Berger, também ex-piloto.

No 'Rio Innovation Week', Seb falará sobre inovação no automobilismo e também sobre o legado do ídolo brasileiro Ayrton Senna -- o alemão é parceiro do Instituto Ayrton Senna em ações da instituição.

