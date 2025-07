Depois de ganhar quatro títulos de Fórmula 1 com a Red Bull, Sebastian Vettel foi para a Ferrari na temporada de 2015. Com a Scuderia, comemorou mais 14 vitórias em GPs e terminou em segundo lugar no Campeonato duas vezes. No entanto, o grande objetivo nunca se concretizou com o time italiano.

Apesar de nunca ter conquistado o título com a Ferrari, o alemão ainda não tem ressentimentos sobre a mudança: "Não me arrependo desse passo em si", enfatizou o piloto de 38 anos no podcast da ORF Sport am Sonntag. "Acho que isso me trouxe muito, em um sentido, em termos de experiência e compreensão do que eu tinha na Red Bull na época."

No entanto, a maneira como ele deixou a equipe da Red Bull não foi totalmente ideal. "Acho que o elemento humano foi um pouco perdido", admite Vettel, citando a confidencialidade do contrato com a Ferrari como principal motivo.

Dr. Helmut Marko, Red Bull Motorsport, Sebastian Vettel, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson - Getty Images

Vettel ainda "se identifica com a Red Bull"

Por ter "se apegado demais a certos acordos", a mudança da Red Bull para a Ferrari foi um pouco abrupta, de maneira que, hoje, ele abordaria o assunto de forma diferente. "Mas, no geral, eu me dei muito bem e ainda tenho um relacionamento muito bom com todas as pessoas com quem trabalhei na época", esclarece.

"Mas acho que teria sido mais digno falar abertamente sobre o assunto e talvez não se ater a essa cláusula", reconhece. Seu tempo na Ferrari foi certamente muito agradável, diz ele, mas não conseguiu superar a era vitoriosa na Red Bull.

"As pessoas e os momentos que compartilhamos e o quanto isso nos uniu", diz Vettel, dando a entender que nunca mais teve uma experiência semelhante. "Embora mais tarde eu tenha tido um período muito bom na Ferrari, uma parte importante de mim ainda se identifica com a Red Bull e a Red Bull Racing."

MÁRQUEZ REINA: Comparação com ROSSI e Agostini, VALENTINO fala ao PÓDIO CAST, Diogo Moreira NA FITA!

PÓDIO CAST debate DOMÍNIO de MÁRQUEZ na ALEMANHA e performance de DIOGO MOREIRA

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!