A má fama da Ferrari de 'moedora de campeões' na Fórmula 1 não vem de hoje, e o heptacampeão Lewis Hamilton é o mais novo exemplo disso. O britânico vive a pior temporada de sua carreira na categoria e nada parece ajudar. Mas um de seus antecessores, Sebastian Vettel, revelou as conversas que teve com o ex-Mercedes para ajudar a 'minimizar' o impacto da troca e melhorar sua relação com a Scuderia.

Vettel chocou o mundo da F1 ao anunciar em 2014 o fim de seu acordo com a Red Bull e a ida para a Ferrari, onde ficou até 2020. Apesar de bons momentos, como a briga pelo título em 2017 e 2018, a reta final do relacionamento do tetracampeão com a Scuderia não foi das melhores, com a própria Ferrari anunciando a saída de Vettel e a contratação de Carlos Sainz para a temporada de 2021 antes mesmo do início do campeonato de 2020.

Hamilton surpreendeu a todos ao anunciar no início de 2024 sua ida à Ferrari para a temporada 2025 e, em um primeiro momento, parecia que o heptacampeão havia acertado em cheio, visto o bom final de campeonato da equipe no ano passado. Porém, a realidade vista em 2025 é totalmente diferente.

Com um carro bem abaixo do esperado, a Ferrari não cumpriu com as expectativas determinadas no fim de 2024. E, neste contexto, o próprio Hamilton não vem entregando o que era esperado dele. Mesmo com uma vitória na corrida sprint da China, o heptacampeão vive sua pior temporada da carreira, sem conquistar nenhum pódio em GP até agora, enquanto Charles Leclerc já possui sete.

Em entrevista ao Beyond the Grid, o podcast oficial da F1, Vettel foi questionado pelo apresentador Tom Clarkson se todos haviam subestimado o tamanho da mudança de Hamilton, trocando mais de uma década de Mercedes pela Ferrari.

"É muito diferente. Eu adorei [trocar a Red Bull pela Ferrari]. Não me arrependo e me diverti muito. Para contextualizar, sou alemão, meu idioma nativo é o alemão, mas rapidamente passei a correr de forma internacional. Comecei a correr com equipes britânicas, e comecei na F1 com uma equipe italiana. Mas o idioma é sempre o inglês e a cultura era majoritariamente inglesa, então me adaptei e adorei".

"Adoro o humor britânico, o povo, as corridas, a abordagem. Mas acho que me adaptei. Não quero dizer que Lewis não se adaptou ou que os pilotos britânicos não precisam se adaptar. Mas não sei como teria sido se minha língua fosse o inglês. Para Lewis, ele estava em uma equipe britânica, ele esteve na Mercedes por muito tempo, e a mudança para a Ferrari com certeza seria uma grande diferença, porque o coração e a cultura da equipe são italianos, o idioma é o inglês, então ele entende todos na equipe".

"Mas também há funcionários que ele não entende porque não falam inglês ou não falam inglês muito bem e, se você não fala um idioma muito bem, você realmente entende as pessoas? Você entende a cultura? E acho que esse foi um erro crucial que cometi, olhando agora para o passado: eu aprendi italiano e, de certa forma, me dei bem e entendi, mas não fiz tudo certo".

A partir desta analogia com seu caso, Vettel revelou qual conselho deu a Hamilton quando soube de sua ida para a Ferrari.

"Eu realmente deveria ter estudado mais italiano, ter passado mais tempo na Itália para entender a cultura e o povo".

"Quando Lewis fez a mudança, eu disse a ele que o único conselho que poderia lhe dar, o melhor conselho que eu poderia lhe dar era aprender o idioma. E aprender muito bem. Para isso, você precisa se expor, falar com as pessoas, se expor à cultura e, assim o resto se encaixa".

"Agora, é claro, com as corridas, e quando você fala sobre configuração do carro e assim por diante, pode argumentar que isso é irrelevante. Sim, até pode ser mas, para o quadro geral, obter a cultura e esse espírito, é muito importante".

Clarkson questionou Vettel se Hamilton precisaria de uma vitória a essa altura do campeonato para melhorar o clima e aliviar a pressão, interna e externa.

"Sim, com certeza. Quanto mais tempo leva, mais difícil se torna. Mas veja 2021, e o caráter de Lewis, que tem a incrível capacidade de refletir a situação na qual ele se encontra no momento, as dificuldades que pode ter, e acho que ele ainda está em um momento da vida no qual é isso que ele quer estar fazendo".

"Acho que ele tem uma chance justa pelo seu desempenho, mas muitas coisas precisam se encaixar: é preciso ter a equipe, é preciso ter as pessoas. O momento também precisa ser ideal, então seria ótimo e acho que ele merece isso, mas vamos ver".

