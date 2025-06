F1: Vettel vai para sala de aula e se forma em curso de Harvard

O tetracampeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel concluiu um curso de Negócios de Entretenimento, Mídia e Esportes na Harvard Business School (Escola de Negócios de Harvard).

Depois de se aposentar da F1 no final da temporada de 2022, o piloto alemão se envolveu em vários projetos, incluindo o investimento em uma nova equipe alemã de SailGP, o apoio a combustíveis sustentáveis e a realização de eventos Race4Women para apoiar jovens mulheres no automobilismo.

Agora, o ex-Red Bull voltou-se para o mundo acadêmico. Ele concluiu um curso de quatro dias na Harvard Business School, no valor de 9.400 libras (ou R$70.520), sobre Negócios de Entretenimento, Mídia e Esportes.

Vettel revelou seus planos de continuar estudando durante uma entrevista à RTL em novembro de 2024."Estou realmente indo para a escola. Estou aprendendo sobre agricultura", disse o ex-piloto da Red Bull. "Mas é praticamente uma versão condensada do curso. Depois disso, poderei administrar meu próprio negócio. Esse mundo me fascina".

"Acho isso extremamente empolgante no que diz respeito ao futuro da agricultura", acrescentou. "O treinamento não é em tempo integral. Com os três filhos, há muito o que fazer de qualquer maneira. Mas é muito mais tranquilo do que antes; eu não viajo mais tanto".

Isso acontece depois que Vettel foi associado a um possível retorno à F1 com a Red Bull para assumir a posição de Helmut Marko quando ele eventualmente se aposentar. No entanto, Vettel explicou que acha que Marko estará próximo por um "período muito longo".

Dr. Helmut Marko, consultor da Red Bull Motorsport, Sebastian Vettel, Red Bull Racing Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images

"Ele já disse algumas vezes que vai parar - mas ele ainda está lá. E espero que ele fique por aqui por muito tempo. Ainda me dou muito bem com Helmut e também estamos em diálogo".

"No que diz respeito ao tema da sucessão, ainda não é tão intenso ou profundo, mas talvez seja algo que possa desempenhar um papel. Ainda não se sabe de que forma, mas é claro que isso continuará inexoravelmente em algum momento e acho que Helmut também sabe disso".

"Ele é um brutal realista e consegue avaliar as coisas muito bem e com muita sinceridade. Acho que ele perceberá quando for a hora certa. Acho que conheço muito bem a situação, pois já estive muito próximo dela".

"Mas, para ser justo, tenho de admitir que não tenho estado tão próximo dele nos últimos anos. Acredito que, independentemente do resultado e de quem o sucederá, ainda podemos aprender muito com Helmut e que o cargo será inevitavelmente ocupado de forma diferente e vivido de forma diferente".

"Porque não acho que seja possível substituí-lo completamente. Helmut não é substituível, vamos deixar isso de lado! Ele é um personagem e também fez uma grande contribuição para o que toda a equipe conquistou ao longo dos anos desde 2005. Quem quer que seja, seria ótimo se o trabalho que ele fez fosse continuado".

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!